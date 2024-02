Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 24 février 2024, 3 millions d'euros en jeu

LOTO. 3 millions d'euros sont à empocher lors du tirage du Loto de samedi 24 février ! Découvrez tous les résultats dès publication.

La Française des Jeux (FDJ) propose un jackpot de 3 millions pour le tirage de samedi 24 février. Le Loto est l'un des jeux de hasard les plus populaires en France et trouve ses origines dans les années 1930. À cette époque, le pays était à la recherche de nouvelles sources de revenus pour financer les œuvres sociales. Ainsi, en 1936, le premier tirage du "Loto National" a eu lieu, créant une vague d'excitation parmi les Français avides de chance et de fortune. Ce jeu, basé sur le principe de tirage de numéros, est rapidement devenu un succès, attirant des milliers de participants à travers le pays et contribuant de manière significative aux finances publiques.

C'est en 1976 que le Loto tel que nous le connaissons aujourd'hui est né. La Française des Jeux (FDJ) a lancé cette version modernisée, offrant des jackpots plus importants et des règles de jeu simplifiées. Avec ses cartons à gratter et ses tirages hebdomadaires, le Loto est devenu un pilier de la culture du jeu en France, offrant non seulement des opportunités de gains substantiels, mais aussi un spectacle populaire qui rassemble les Français chaque semaine autour de leurs écrans pour découvrir les numéros gagnants.

Comme chaque lundi, mercredi et samedi, retrouvez les résultats du Loto sur Linternaute : premier tirage, second tirage, les dix codes gagnants à 20 000 euros et le joker. N'oubliez pas de valider votre grille avant le prochain tirage !