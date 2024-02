Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 26 février 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Pour ce premier tirage du Loto de la semaine, la Française des jeux proposait deux millions d'euros. Avez-vous trouvé les résultats ?

Deux millions d'euros étaient à gagner ce lundi 26 février 2024. De quoi arrondir largement la fin du mois, en cas de victoire, mais encore fallait-il trouver les bons résultats du Loto ! Malheureusement, il semble que personne n'ait eu cette chance. Ce sont en effet trois millions d'euros qui sont désormais en jeu. Notons toutefois que 20 grilles ont été cochées de quatre des cinq bons chiffres et du numéro Chance. Leurs propriétaires remportent ainsi chacun 8 901,60 euros. Faites-vous partie des heureux élus du jour ? Consultez sans plus attendre le résultat du Loto de ce 26 février.

Tirage du 26/02/2024 7 - 8 - 20 - 30 - 45 Chance : 10

Joker+ 3 117 936

Option 2nd tirage : 7 - 13 - 16 - 25 - 31

10 codes gagnants : C 3038 1734 - D 5995 6949 - F 0080 6182 - F 9933 0198 - G 5302 7609 - I 8759 3015 - L 6539 5849 - P 0205 1474 - S 6929 2067 - T 7188 5716

Deux millions d'euros, c'est une somme colossale pour la plupart d'entre nous. Pour autant, au Loto, il s'agit de la plus petite cagnotte qui puisse être mise en jeu. Quant aux plus grosses cagnottes remportées, on note celle de 30 millions d'euros. Elle avait été gagnée le 4 décembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance en Ille-et-Vilaine. Viennent derrière le jackpot de 26 millions d'euros empoché en septembre 2021, celui de 25 millions d'euros remporté à Paris en 2022, celui de 24 millions d'euros gagné à Sarcelles en 2011, et enfin, celui de 23 millions d'euros remporté à Libourne en 2014.