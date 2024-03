Le ramadan fait grossir et ce sera encore pire cette année

Le ramadan est une période particulièrement propice à la prise de poids pour ceux qui suivent les interdits !s Et encore plus cette année !

Dans la religion musulmane, le mois du Ramadan est le plus sacré du calendrier. Célébré dans le monde entier, il débutera le 11 mars et s'achèvera autour du 9 avril cette année. Pour les musulmans, le ramadan est perçu comme un moment permettant de renforcer leurs liens avec Allah. Pendant cette période, la vie des croyants est rythmée par des prières et par le jeûne. Entre le lever et le coucher du soleil, les pratiquants de l'Islam ne peuvent ni manger ni boire et ne doivent ni mentir, ni médire, ni faire usage de la violence.

Les repas nocturnes revêtent une importance particulière dans la communauté musulmane lors du ramadan. Il s'agit en effet de moments de retrouvailles et de partage. Durant ce mois, les musulmans organisent deux repas par jour. Un à l'aube avant le lever du soleil, nommé suhoor aux alentours de 4 heures du matin et avant fajr, la première prière du jour. Le second, iftar, a lieu cette année vers 19h après la prière du soir, Maghreb, et donc après le coucher du soleil. Au terme du ramadan, les musulmans célèbrent l'Aïd el-Fitr, c'est-à-dire trois jours de fête durant lesquels les gens s'échangent des cadeaux, mangent, prient et commémorent leurs ancêtres.

Cependant, le rythme et le contenu des repas lors du ramadan en font une période très favorable à la prise de poids. Un fait qui semble paradoxal avec le concept du jeûne quotidien. Néanmoins, si les musulmans s'abstiennent de manger et de boire le jour, les deux repas journaliers sont très conséquents. Le repas du matin notamment est traditionnellement lourd et riche en glucides. Par ailleurs, le rythme des repas peut créer des cycles métaboliques plus lents, portant le corps à stocker les graisses plutôt qu'à les éliminer, comme l'indique le site BBC good food. Et cette année, ce sera encore pire ! Pourquoi ? Parce que le jeûne s'achèvera plus tôt, chaque jour, que les années précédentes où le ramadan s'effectuait lorsque les jours étaient plus longs, plus ensoleillés. Ainsi, les moments de retrouvailles dureront plus longtemps chaque soir et les occasions de manger des plats gras et lourds plus nombreux !

C'est pourquoi, les pratiquants du jeûne lors du ramadan sont incités à boire beaucoup d'eau lors des moments autorisés et à inclure davantage de fruits, de légumes et de protéines dans les menus. Un autre conseil est de ne pas manquer l'un des deux repas. Celui du matin notamment pourrait passer au second plan en raison de l'heure très matinale. Pourtant, le suhoor est primordial pour apporter l'énergie nécessaire pour la journée, d'autant plus lorsque l'unique autre repas ne se fait qu'en soirée.

Parmi les plats et les ingrédients les plus récurrents lors du ramadan se trouvent les dattes, respectant la tradition selon laquelle le prophète Mahomet aurait lui-même interrompu son jeûne avec ce fruit et un verre d'eau. Les dattes infusées dans du lait, par exemple, sont très appréciées. Les salades sont aussi très courantes en période de ramadan, comme le taboulé dont les principaux ingrédients sont des tomates et du concombre, tout deux très riches en eau.