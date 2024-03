Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 4 mars 2024, 5 millions d'euros en jeu

LOTO. Le tirage du Loto de ce lundi 4 mars propose cinq millions d'euros. Les résultats seront livrés sur cette page vers 21 heures.

La semaine débute tout juste et, déjà, la Française des jeux propose une cagnotte qui est plutôt intéressante. Certes, on est loin des 30 millions d'euros qu'un joueur est un jour parvenu à remporter, et qui reste à ce jour la plus important cagnotte jamais gagnée. Il n'empêche que le gros lot reste plus haut que les deux millions d'euros qui représentent la cagnotte minimale qui puisse être mise en jeu lors d'un tirage du Loto. Quoi qu'il en soit, les participants ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Les résultats du Loto seront connus vers 21 heures environ.

Parallèlement au tirage du Loto, la FDJ organise un tirage EuroDreams. Il permet de remporter, au maximum, 20 000 euros par mois pendant trente ans. Pour la suite de la semaine, il sera possible de remporter, moyennant une certaine chance bien entendue, 49 millions d'euros mardi au tirage de l'Euromillions. N'oubliez pas qu'il s'agit de jeux de hasard et non de stratégie. Malgré votre sens, sans doute, aiguisé de voyant, si vous êtes mauvais perdant, mieux vaut donc s'abstenir. La déception risquerait en effet d'être trop dure à encaisser. Et elle est davantage probable qu'une victoire. Pour autant, comme a longtemps aimé le dire la Française des jeux, "100% des gagnants ont tenté leur chance" ! Alors, pourquoi pas vous !?