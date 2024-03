Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 4 mars 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage du Loto de ce lundi 4 mars proposait cinq millions d'euros. Voici les résultats !

La réponse à la question que tout le monde se pose, ou du moins que tous les participants du tirage du Loto ont en tête, est : non, il n'y a pas eu de grand gagnant ce lundi 4 mars 2024. La répartition des gains sur la page résultat du Loto du site de la Française des jeux est formelle, aucun joueur n'a parié sur la bonne combinaison ce lundi soir. Néanmoins, un petit chanceux est parvenu à remporter la coquette somme de 150 361 euros. Il, ou pourquoi pas d'ailleurs elle, a trouvé les cinq bons chiffres, mais pas le numéro Chance.

Tirage du 04/03/2024 8 - 18 - 25 - 27 - 37 Chance : 8

Joker+ 8 427 655

Option 2nd tirage : 9 - 11 - 22 - 26 - 46

10 codes gagnants : A 9546 4466 - B 0974 5468 - C 2031 5463 - E 9863 3846 - F 0868 7621 - J 8103 4266 - Q 3190 4949 - R 0177 7099 - R 3261 5309 - R 7403 3625

Parallèlement au tirage du Loto, la FDJ organisait ce lundi un tirage EuroDreams. Il permettait de remporter, au maximum, 20 000 euros par mois pendant trente ans. Pour la suite de la semaine, il sera possible de gagner, moyennant une certaine chance bien entendu, 49 millions d'euros mardi au tirage de l'Euromillions. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un jeu de hasard et non de stratégie. Malgré votre sens sans doute aiguisé de voyance, si vous êtes mauvais perdant, mieux vaut donc s'abstenir. La déception risquerait en effet d'être trop dure à encaisser. Pour autant, comme a longtemps aimé le dire la Française des jeux, "100% des gagnants ont tenté leur chance" ! Alors, pourquoi pas vous ?