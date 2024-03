Effondrement d'un pont près de Toulouse : au moins un mort, ce que l'on sait

Un terrible accident a fait au moins un mort et plusieurs blessés graves sur le chantier du prolongement de la ligne C du métro toulousain lundi soir.

Un dramatique accident de travail a fait un mort et trois blessés, dont deux graves. Quelques heures après l'incident survenu en fin d'après-midi ce lundi 4 mars, le procureur de la République a expliqué, en début de soirée, que six personnes travaillaient sur le chantier du métro aérien, détaillant que "quatre se trouvaient dessus au moment de l'effondrement et ont sauté". "Parmi elles, une personne est décédée, deux ont été blessées et hospitalisées au CHU Purpan et la quatrième a aussi été blessée et hospitalisée en clinique", a précisé Samuel Vuelta-Simon, dont La Dépêche du Midi se fait l'écho.

Le drame s'est déroulé sur le chantier du réseau de transport en commun de Toulouse et sa région, nommé Tisséo. Et plus exactement sur le prolongement de la ligne C du métro, rapporte La Dépêche du Midi. La tragédie serait survenue dans la commune de Labège, limitrophe de la Ville rose, très exactement au 505 rue Jean-Rostand. Une partie du tablier d'un pont en construction se serait effondrée. D'après des ouvriers présents sur le chantier, et dont La Dépêche du Midi a pu recueillir les propos, un échafaudage se serait d'abord écroulé, entraînant alors dans sa chute la structure.

"On a entendu un grand boum sur le parking, il y avait de la fumée partout", a expliqué un témoin de la scène. De son côté, le procureur de la République de Toulouse a déclaré que la "rupture d'un vérin entre deux piles du chantier du métro aérien de Labège" serait "a priori" à l'origine du drame. Le président de la régie de transports toulousaine a, lui, révélé que, selon les premiers éléments de l'enquête, "ce sont des éléments préfabriqués, les voussoirs sur lesquels repose le tablier, qui se sont effondrés". Il a toutefois jugé qu'il était encore "trop tôt" pour déterminer l'origine exacte de la défaillance, et que l'heure était plutôt au deuil, alors qu'un homme est mort.

Tisséo a d'ailleurs adressé ses condoléances aux proches de l'employé décédé. "Nous adressons nos sincères condoléances à la famille, aux proches et nous nous associons à leur peine", a déclaré l'opérateur du réseau de transports en commun, qui a également eu "une pensée pour les collaborateurs qui travaillaient au quotidien avec" la victime et les autres blessés. Vers 20 heures, les recherches se poursuivaient toujours sur les lieux du drame.