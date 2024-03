Panne Facebook et Instagram : quand les services seront-ils rétablis ?

Une panne mondiale touche les réseaux sociaux de la plateforme Meta depuis ce mardi 5 mars. Il n'est plus possible d'accéder à Facebook et Instagram.

Une importante panne touche les différentes plateformes de Meta depuis ce mardi 5 mars 2024. Facebook, Instagram, Thread et Messenger sont notamment concernés. Sur Instagram, un message d'erreur "impossible d'actualiser le fil" s'affiche. Pour Facebook, de nombreux utilisateurs se plaignent d'avoir été déconnectés automatiquement au moment de la tentative de connexion. Les messages commencent justement à fleurir sur X (ex-Twitter), qui, lui, fonctionne parfaitement.

Les utilisateurs du site spécialisé Downdetector se plaignent notamment de ne pas pouvoir recevoir de code pour s'identifier sur Facebook. La durée de la panne à laquelle doit faire face Meta est impossible à indiquer. En 2021, une panne géante avait déjà touché ces plateformes et avait duré 6 heures. Pour l'heure, Meta n'est pas en mesure de donner davantage d'informations sur l'origine de la panne et l'horizon d'un retour à la normale.