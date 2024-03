Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 6 mars 2024, 6 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour le tirage de ce mercredi, les joueurs peuvent espérer remporter jusqu'à six millions d'euros. Avis aux amateurs !

Six millions d'euros. Tel est le montant de la cagnotte en jeu ce mercredi 6 mars 2024. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter de remporter l'équivalent de 4 615 mois de smic. La grille est vendue 2,20 euros si vous vous contentez d'une combinaison classique composée de cinq chiffres et un numéro Chance. Comme lors de chaque tirage du Loto, qui ont lieu les lundis, mercredis et samedis, les résultats seront livrés vers 20h50 sur TF1 et dans la foulée sur le site de la Française des jeux ou sur cet article.

Après ce tirage du Loto, le prochain rendez-vous de la FDJ est fixé à ce jeudi. Un tirage EuroDreams sera organisé, permettant à un éventuel petit chanceux d'empocher la coquette somme de 20 000 euros… par mois et pendant trente ans ! Pour la suite de la semaine, un tirage de l'Euromillions est également prévu vendredi. Cette fois-ci, 63 millions d'euros seront mis en jeu. Enfin, samedi, la Française des jeux organisera un dernier tirage du Loto. On ignore encore le montant du jackpot, celui-ci sera connu après le tirage de ce mercredi soir.