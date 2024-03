Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 6 mars 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Pour le tirage de ce mercredi, les joueurs pouvaient espérer remporter jusqu'à six millions d'euros. Les résultats sont désormais connus.

Six millions d'euros. Tel était le montant de la cagnotte en jeu ce mercredi 6 mars 2024. Le tirage du Loto a rendu son verdict. Il n'y a pas eu de grand vainqueur. Ni au premier ni au deuxième rang. Les plus gros gagnants peuvent espérer, au mieux, avoir remporté 5 720 euros après avoir découvert quatre des cinq bons chiffres et le numéro Chance. Mais trêve de bavardage, découvrez sans plus attendre tous les résultats du Loto de ce mercredi, de la combinaison gagnante aux 10 codes à 20 000 euros, en passant par le Joker+ :

Tirage du 06/03/2024 8 - 12 - 43 - 46 - 49 Chance : 8

Joker+ 1 489 212

Option 2nd tirage : 3 - 35 - 37 - 43 - 47

10 codes gagnants : D 6776 8359 - G 7612 2956 - H 2178 5934 - H 9727 1769 - I 3097 0837 - I 9274 2074 - K 1901 1672 - L 7213 5008 - Q 6354 4879 - V 5259 0351

Après ce tirage du Loto, le prochain rendez-vous de la FDJ est fixé à ce jeudi. Un tirage EuroDreams sera organisé, permettant à un éventuel petit chanceux d'empocher la coquette somme de 20 000 euros… par mois, et ce, pendant trente ans ! Pour la suite de la semaine, un tirage de l'Euromillions est également prévu vendredi. Cette fois-ci, 63 millions d'euros seront mis en jeu. Enfin, samedi, la Française des jeux organisera un dernier tirage du Loto. La cagnotte sera donc de sept millions d'euros.