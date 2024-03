Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 7 mars 2024 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Ce nouveau tirage de l'EuroDreams fera-t-il de vous le rentier que vous avez toujours espéré devenir ? Réponse à l'heure des résultats.

Le tirage de l'EuroDreams de ce jeudi 7 mars 2024 promet à nouveau à un heureux élu, ou deux, ou trois, de remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans. La grille est vendue 2,50 euros. Il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Ensuite, il faudra patienter et prendre son mal en patience jusqu'à l'heure des résultats. Ils sont généralement dévoilés entre 21 heures et 22 heures. Le temps d'imaginer comment vous pourriez envisager votre vie avec 20 000 euros de plus par mois pendant les trois prochaines décennies.

Tirage EuroDreams du 07/03/2024

Si vous ne parvenez pas à trouver tous les résultats de l'EuroDreams, sachez qu'il est aussi possible d'empocher 2 000 euros par mois pendant cinq ans en trouvant au moins les six chiffres de la combinaison, et pas le numéro Dream donc. Pour la suite des gains, il s'agit à chaque coup d'une somme versée une seule et unique fois. Comptez près de 100 euros si vous mettez la main sur cinq des six bons chiffres, une quarantaine d'euros pour quatre, un peu plus de 5 euros pour trois chiffres découverts et 2,50 euros, soit un remboursement de votre grille, si vous découvrez deux chiffres de la combinaison. À noter que les chiffres sont ceux compris entre 1 et 40, et que le numéro Dream n'est utile pour gagner quelque chose que si vous avez déjà les six autres chiffres.