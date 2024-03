Prévisions météo : neuf départements en vigilance orange pluies, crues et vents

La dépression Monica balaye la France, samedi 9 mars, provoquant de fortes pluies et des rafales de vent. Météo France place neuf départements en vigilance orange.

Un nouvel épisode de mauvais temps s'abat sur la l'hexagone, samedi 9 mars. La dépression Monica va créer des intempéries, en particulier dans les régions du sud-est du pays où de fortes pluies et rafales de vent marqueront le début du week-end. Neuf départements ont été placés en vigilance orange, par Météo France. La Haute-Loire et la Loire pour vent, la Charente-Maritime, la Gironde, le Gard pour crues, la Lozère pour pluie-inondation, l'Ardèche et le Var pour crues et pluie-inondation et les Alpes-Maritimes pour pluie-inondation et avalanches.

Le service de prévision météorologique alerte sur d'importantes précipitations tout au long de la journée et dans la nuit de samedi à dimanche. "Les cumuls pourraient encore dépasser les 100 mm par endroits sur les départements du Var et des Alpes-Maritimes. Les Cévennes ardéchoises seront aussi fortement arrosées, avec également de la neige au-delà 1 200 m en journée, puis 800 à 1000 m la nuit suivante", estime le dernier bulletin de Météo France. D'intenses pluies sont notamment à prévoir "sur les Cévennes ce samedi après-midi ainsi qu'en soirée et nuit suivante". La dépression Monica pourrait aussi provoquer "une évolution du niveau de vigilance sur le département de la Lozère". L'institut météorologique alerte sur un risque "de crues importantes sur Argens et Nartuby" qui seront concernés, comme l'ensemble de la région PACA, par de fortes pluies dans l'après-midi.

Des rafales de 90 à 110 km/h

Dès samedi matin, une bonne partie de l'hexagone devrait être gris et pluvieux avec des pluies faibles dans l'Ouest "qui se décalent vers le Normandie, Ile-de-France et Auvergne l'après-midi, puis se décalent vers l'est en soirée tout en perdant de leur activité, épargnant seulement l'extrême nord-est".

La dépression Monica devrait aussi causer de fortes rafales de vent sur la Loire et la Haute-Loire, placés en vigilance orange. Le vent de sud-sud-est pourrait s'avérer violent "avec des rafales le plus souvent entre 90 et 110 km/h voire localement 120 à 130 km/h en particulier sur le Massif du Pilat". Météo France met en garde les secteurs habités de la Haute-Loire "principalement Yssingeaux-Le Puy en Velay et le secteur de St-Etienne-St Chamond- Rive de Gier dans la Loire" qui pourrait aussi témoigner de rafales de 90 à 110 km/h.