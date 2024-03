Prévisions météo : trois départements en vigilance orange pluies-inondations ce samedi

Météo France place trois départements en vigilance orange pluies et inondations, samedi 9 mars. Il s'agit de l'Ardèche, du Var et des Alpes-Maritimes. A quoi faut-il s'attendre ?

À partir de samedi 9 mars, les départements de l'Ardèche, du Var et des Alpes-Maritimes sont placés en vigilance orange pluies et inondations, a annoncé Météo France, vendredi 8 mars. Les intempéries devraient intervenir à partir de 16 heures, samedi, en Ardèche, et vers 18 heures dans le Var et les Alpes-Maritimes. Le service météorologique met en garde sur un "premier passage pluvieux" qui concerne les régions méditerranéennes en fin de journée ce vendredi. "Après une accalmie demain matin, un nouvel épisode pluvieux va concerner [l'Ardèche, le Var et les Alpes-Maritimes]. Il sera plus conséquent", écrit Météo France dans son rapport de vendredi.

L'équivalent d'un mois de pluie en 12 heures

Le service météorologique de BFMTV estime qu'en moins de douze heures, les trois départements placés en vigilance orange recevront autant de pluie qu'en l'espace d'un mois. Il précise que "beaucoup de vagues" et de "vent" sont également attendus.

Vendredi et samedi, la Charente-Maritime reste en alerte orange crues. Dans les Cévennes et la région PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur), d'intenses pluies sont attendues dans l'après-midi de samedi. Dans les Cévennes, les cumuls "seront compris entre 150 et 250mm. Sur l'est du Var et les Alpes-Maritimes, des cumuls seront compris entre 100 et 120mm, localement plus", ajoute l'institut météo. "Cet épisode prendra fin dimanche matin", assure Météo France.