Tempête Monica : cinq morts et toujours six départements en alerte mardi

Le dernier bilan fait désormais état de cinq morts, et plusieurs personnes sont toujours recherchées alors que Météo-France place six départements en vigilance orange pour crues jusqu'à mardi au moins.

Le passage de la tempête Monica a déjà coûté la vie à cinq personnes. Mais le bilan reste à ce stade encore provisoire, trois personnes étant toujours activement recherchées. Il s'agit des deux enfants du père de famille porté disparu dans le Gard. Le corps de l'homme découvert ce lundi matin pourrait en effet être le sien. En revanche, toujours pas de signe de vie de ses enfants âgés de 4 et 13 ans, rapporte Midi Libre. La famille avait disparu dans le secteur de Dions, dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'elle rentrait chez elle après un dîner, relaie Le Parisien. La mère de famille est parvenue à s'en sortir après que le véhicule a été emporté par la rivière, lors de son passage sur un pont submersible, qui n'était, semble-t-il, pas fermé à la circulation.

La troisième personne recherchée est une jeune femme qui pourrait avoir été emportée dans le même accident que celui qui a coûté la vie à un homme de 87 ans, dont le corps a été découvert ce lundi dans l'Hérault, à proximité de la commune de Pézenas. Le véhicule de l'homme a également été retrouvé sur place. Il était inondé, a fait savoir la préfecture de l'Hérault. Dimanche, les corps de trois victimes avaient déjà été découverts dans le Gard. Les personnes décédées avaient été emportées par les eaux en tentant de traverser des ponts submersibles.

Lundi soir, Météo-France plaçait toujours six départements en alerte orange pour crues : la Charente-Maritime, la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques, le Puy-de-Dôme, l'Yonne et la Saône-et-Loire. "Crues importantes sur l'Allier (63), l'Arroux (71), le Serein (89) et sur les estuaires atlantiques", précisait dans son communiqué Météo-France. La vigilance sera maintenue mardi, indiquait le bulletin de 16 heures.