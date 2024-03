Tempête Monica : trois morts, quatre personnes recherchées et six départements en vigilance

Trois personnes ont été retrouvées mortes après le passage de la tempête Monica et quatre autres sont portées disparues et encore recherchées ce lundi 11 mars. Six départements sont toujours en vigilance orange.

Encore six départements sont placés en vigilance orange crues ce lundi 11 mars à cause du passage de la tempête Monica. La dépression a fait des dégâts et entraîné la mort de trois personnes dans le Gard, le dimanche 10 mars. Les victimes ont été emportées par les eaux en tentant de traverser des ponts submersibles. Trois personnes sont toujours portées disparues dans le département gardois, il s'agit d'un père de famille et de ses deux enfants âgés de 4 et 13 ans. La mère a été secourue par les pompiers et un hélicoptère survole la zone pour tenter de retrouver les victimes. Une quatrième personne est également recherchée ce lundi en Ardèche. "Les véhicules des personnes ont été retrouvés, mais pas les personnes au moment où je vous parle", indiquait hier le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, depuis le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises de la place Beauvau.

Les recherches ont repris ce matin après avoir été mises en pause cette nuit "compte tenu de la situation des cours d'eau" expliquait à l'AFP le directeur départemental adjoint des pompiers du Gard, Thierry Carret. Le dispositif doit être "recalibré en fonction de la baisse des cours d'eau" et la situation reste dangereuse encore ce lundi.

En Charente-Maritime, également placée en vigilance orange, un homme de 80 ans a été retrouvé mort sur une plage de Saint-Martin-de-Ré, sur l'Ile de Ré, dimanche 10 mars, selon une information de Sud Ouest. L'homme avait été pris en charge par les pompiers qui survolaient la zone afin de surveiller les grandes marées. Les secours ne sont pas parvenus à le réanimer. Il s'agirait d'un pêcheur à pied.

Quels départements en vigilance orange ?

Six départements restent en vigilance oranges crues ce lundi 11 mars : la Charente-Maritime, la Gironde, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, la Saône-et-Loire et l'Yonne. Mais 44 autres départements sont placés en alerte jaune pour les crues et parfois pour d'autres phénomènes, notamment pour orages dans le sud-est ou pour pluie-inondation dans les Pyrénées-Atlantiques. La Charente-Martime fait, elle, face à une double vigilance orange jusqu'à 9 heures. Le département est mis en garde face au risque de vagues-submersions.

Les crues ne sont pas encore terminées, "les niveaux sont à la hausse dans le bassin de l'Allier" et près du Puy-de-Dôme selon le bilan détaillé de Vigicrues. Sur le littoral atlantiques ce sont les coefficients de marées qui "augmenteront progressivement jusqu'à demain" et font peser le risque de débordements. Mais les décrues sont amorcées dans le sud-est de la France et les Cévennes.

Près de 250 pompiers et 4 hélicoptères de la gendarmerie ont été mobilisés dans la nuit de samedi à dimanche. Sur place, on attend des renforts "qui viennent des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et de l'Hérault, et un hélico qui descend de Lyon", a expliqué le secrétaire général de la préfecture du Gard qui "renouvelle de manière forte les messages de prudence à l'ensemble de la population du Gard".