Tempête Monica : six personnes disparues, douze départements en vigilance orange, le bilan de la nuit

La préfecture du Gard fait état de six disparitions, dans la matinée de dimanche 10 mars. Météo France place douze départements en vigilance orange pour la journée.

Douze départements sont placés en vigilance orange pour un risque de crues, de pluie-inondation ou encore de vagues-submersion, pour la journée de dimanche 10 mars. Après une nuit de fortes intempéries, six personnes sont portées disparues dans le Gard, a annoncé la préfecture dans la matinée. "Le bilan humain provisoire fait état d'une personne disparue à Gagnières ce samedi soir, de trois personnes disparues à Dions, à minuit, et de deux personnes disparues à Goudargues à 5 heures du matin", a précisé la préfecture au cours d'une conférence de presse. Dans la soirée de samedi, vers 23h30, un couple et ses deux enfants âgés de 4 et 13 ans ont été emportés par les eaux à bord de leur voiture alors qu'ils se trouvaient sur un pont de Dions. La mère a été secourue par les pompiers et un hélicoptère survole la zone pour tenter de retrouver les victimes.

Depuis samedi soir, vers 20 heures, un homme âgé de 62 ans est également porté disparu. Il se trouvait à bord de son véhicule quand il a été emporté par les eaux sur un pont submersible, à Gagnières. L'homme qui se trouvait avec lui dans sa voiture est parvenu à s'en sortir seul, avant l'arrivée des secours. Aux alentours de 5 heures du matin, deux femmes âgées de 47 et 50 ans ont contacté les secours alors qu'elles se trouvaient en difficulté à Goudargues, sur un pont submersible. Elles sont encore recherchées, dimanche.

8 000 foyers privés d'électricité

Des milliers de foyers ont été privés d'électricité, dans la nuit de samedi 9 à dimanche 10 mars, dans la Drôme et en Ardèche. De violentes rafales de vent ont soufflé sur les départements, avec une pointe à 172 km/h sur le mont Mézenc. Dans le Var et les Alpes-Maritimes, d'intenses précipitations ont sévi dans la nuit. Il est tombé jusqu'à 160 millimètres à Méounes, à l'ouest du département, d'après la préfecture. Les pompiers ont annoncé un pic de crue attendu en début de matinée. À Fréjus, 60 personnes ont dû êtres évacuées en prévention, 30 à Hyères. À Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes), "les campings ont été évacués tout comme une résidence de tourisme et les habitants du rez-de-chaussée d'un quartier", a expliqué le maire, Sébastien Leroy, sur franceinfo, dimanche matin. "On a un blessé léger, un des agents qui intervenait sur une chute d'arbre", a-t-il ajouté.

L'Aveyron, la Lozère, l'Ardèche, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var, l'Yonne, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques ont été placés en vigilance orange crues pour la journée de dimanche. Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont en vigilance orange vagues-submersion. Dans les Alpes-Maritimes, la vigilance orange pluie-inondation a été levée mais le département est désormais en vigilance avalanches. La dépression Monica se déplace vers le golfe de Gascogne et "génère un flux rapide et perturbé de secteur Ouest sur le sud du Golfe de Gascogne", indique Météo France dans son dernier bulletin. "Ces vents forts ayant soufflé au large ont généré une forte houle d'ouest qui se propage jusqu'à la façade atlantique dimanche et lundi, ajoute l'institut de prévision. Les vagues sont particulièrement fortes sur le sud de la façade aquitaine pour la pleine mer de dimanche après-midi."