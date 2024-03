Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 9 mars 2024, 7 millions d'euros en jeu

LOTO. La FDJ propose de remporter un jackpot de 7 millions d'euros à l'occasion du Loto de samedi 9 mars ! Découvrez vite tous les résultats.

7 millions d'euros sont à emporter, samedi 9 février, à l'occasion du tirage du Loto de la Française des Jeux. La FDJ a été créée en 1976 en tant qu'entreprise publique française chargée de la gestion et de l'exploitation des jeux de loterie et de paris sportifs. Son objectif initial était de canaliser les jeux d'argent et de hasard vers des opérateurs contrôlés par l'État, afin de lutter contre le jeu illégal et de générer des fonds pour des causes d'intérêt public. La création de la FDJ s'inscrivait dans une volonté de régulation de ce secteur, en proposant une offre de jeux variée et sécurisée pour les joueurs, tout en garantissant des retombées financières significatives pour les domaines sociaux, sportifs, et culturels en France.

Depuis sa fondation, la FDJ a élargi son offre de jeux, allant des traditionnelles loteries comme le Loto et l'EuroMillions, aux jeux à gratter, aux paris sportifs, et même aux jeux de tirage instantané. Son statut d'entreprise publique lui permet de maintenir une certaine éthique dans ses activités, en accordant une attention particulière à la prévention de l'addiction au jeu et en contribuant de manière substantielle aux finances publiques.

