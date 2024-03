Ces fausses photos qui circulent sur la famille royale

Kate Middleton a présenté ses excuses publiquement pour avoir diffusé une image "retouchée". Les fausses photos ou fausses vidéos de la famille royale deviennent un sujet sérieux.

A l'occasion de la fête des mères au Royaume-Uni, la princesse de Galles, Kate Middleton, a posté une photo d'elle entourée de ses trois enfants. Cette photo est la première apparition publique de la princesse depuis son opération en janvier dernier. En légende, elle a adressé des remerciements pour les messages de bon rétablissement qu'elle a reçus depuis son intervention.

Néanmoins, les agences de presse Associated Press, Agence France-Presse et Reuters ont toutes décidé de retirer cette image de leurs publications après des soupçons de manipulation. L'AFP a notamment déclaré : "Il est apparu que l'image fournie par le palais de Kensington aujourd'hui (dimanche) de Kate et de ses enfants a été modifiée. Elle a en conséquence été retirée du service AFP et ne doit plus être utilisée d'aucune façon". Dimanche, la famille royale a décliné les invitations des médias à réagir.

Ce n'est que ce lundi 11 mars au matin que Kate Middleton a répondu à cette polémique. Sur les comptes Instagram et X officiels du Prince et de la Princesse de Galles, cette dernière s'est excusée pour la "confusion" provoquée par la photo postée ce dimanche. Elle a précisé que les retouches, bien réelles, ont été réalisées par ses soins. Elle a expliqué : "Comme beaucoup de photographes amateurs, il m'arrive d'expérimenter l'édition".

Ce n'est pas la première fois qu'une photo de la famille royale fait polémique. La fascination qui entoure la royauté est telle qu'elle est un sujet très repris par les médias britanniques et même les médias étrangers. Une situation similaire avait déjà entourée une photo postée par le prince et la princesse de Galles. Les faits remontent à la période de Noël 2023. Le 9 décembre 2023, le couple postait sur son compte Instagram une photo avec leurs trois enfants en guise de carte de Noël. Sur l'image les parents se tenaient l'un à côté de l'autre avec leur fille Charlotte assise sur une chaise devant ses parents et entourée de ses deux frères. Sur X, des internautes très attentifs se sont montrés perplexes. L'attention s'est principalement tournée vers le prince Louis dont la main gauche reposait sur l'accoudoir de la chaise où est assise la princesse Charlotte. La position de sa main rendait son majeur invisible. Pour certains internautes, ce détail était le signe que la photo avait été retouchée.

Une autre photographie de Kate Middleton, seule cette fois-ci, avait fait polémique en 2022. Cette photo se trouvait en couverture du Daily Mirror, un tabloïd très populaire au Royaume-Uni, le 14 novembre 2022. L'image représentait la Princesse de Galles lors de sa participation au Remembrance Day, dimanche 13 novembre, en hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale. Sur la couverture du magazine, la photo prise de Kate Middleton apparaissait très retouchée, lui donnant un air beaucoup plus âgé. L'image avait alors provoqué l'indignation du public.

De son vivant, la Reine Elisabeth II n'a pas non plus été épargnée par ce genre de pratique. En décembre 2020, après son discours de Noël, la chaîne britannique Channel 4 avait publié une vidéo réalisée grâce à une IA. Le trucage vidéo représente la reine en train de danser sur le bureau où elle s'était assise pour son discours officiel diffusé plus tôt sur la BBC.

Ces images avaient également suscité une vive indignation chez les fans de la royauté qui avaient dénoncé un manque de respect pour la reine et sa famille.

A ces images s'ajoutent des milliers, créées par des logiciels d'intelligence artificielle, circulant sur des réseaux sociaux ou bien sur le darkweb. Des clichés à caractère pornographique ont même été effectués, en truquant les images, pour y faire apparaître des membres de la famille royale en toute illégalité. Les images sont traquées par les juristes de la famille royale pour éviter tout préjudice, mais les fausses images qui circulent aujourd'hui sont encore trop perfectibles pour être confondues avec de vrais clichés. Mais la technologies et les pirates progressent.