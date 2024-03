Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 11 mars, 8 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce tirage Loto, la Française des jeux promet huit millions d'euros à qui trouvera les résultats du jour. Avis aux amateurs de belles cagnottes !

Huit millions d'euros ! En voilà un jackpot qui devrait faire des envieux. Alors, pourquoi ne pas tenter votre chance en achetant, pour 2,20 euros, une grille du Loto sur laquelle vous devez cocher cinq chiffres, compris entre 1 et 49, et un numéro Chance, à choisir parmi les 10 disponibles ? Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour valider leur pari. Au-delà, la grille sera validée pour le tirage suivant, à savoir celui de mercredi. Et, fait important, les participants ne pourront pas avoir la certitude que le gros lot sera toujours aussi intéressant. En effet, en cas de victoire ce lundi soir, seulement deux millions d'euros seront mis en jeu mercredi, contre neuf millions d'euros si personne ne trouve les résultats du Loto !

Vous aimez les grosses cagnottes ? Vous allez adorer celles du tirage de l'Euromillions vendredi ! Alors que mardi les joueurs tenteront leur chance pour 72 millions d'euros, ce qui est déjà une sacrée somme, vendredi, la Française des jeux et ses homologues européens proposeront pas moins de... 130 millions d'euros ! Un jackpot pour lequel il est déjà possible de tenter sa chance, moyennant 2,50 euros. La FDJ et ses confrères organisent régulièrement des tirages Euromillions exceptionnels, notamment à l'occasion de grands événements, comme Noël ou le Nouvel An. Cette fois-ci, aucun événement particulier n'est mis en avant, mais le gros lot n'en est pas moins bien réel !