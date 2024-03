Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 11 mars [EN LIGNE]

LOTO. Pour ce tirage Loto, la Française des jeux promettait huit millions d'euros à qui trouverait les résultats du jour. La combinaison gagnante est enfin connue !

La semaine commençait bien ce lundi 11 mars 2024. Avec huit millions d'euros mis sur la table par la Française des jeux à l'occasion du tout premier tirage Loto de la semaine, les amateurs de beaux jackpots ont dû tenter leur chance. Et le tirage étant désormais passé, on connaît enfin les résultats du Loto de ce lundi, mais aussi si grand gagnant il y a eu ou non ! Et la réponse est négative malheureusement. Pas de gagnant du premier ni du deuxième rang. Les plus chanceux auront réussi à remporter "seulement" 15 755,50 euros. Voici le résultat Loto :

Tirage du 11/03/2024 16 - 18 - 36 - 45 - 48 Chance : 10

Joker+ 6 129 230

Option 2nd tirage : 5 - 7 - 8 - 16 - 37

10 codes gagnants : E 7071 8066 - E 8194 2415 - G 8471 5870 - H 6468 6826 - K 6018 5895 - L 1455 8902 - L 9581 6821 - S 5163 6395 - V 4266 7079 - W 5924 6718

Vous aimez les grosses cagnottes ? Vous allez adorer celles du tirage de l'Euromillions vendredi ! Alors que mardi les joueurs tenteront leur chance pour 72 millions d'euros, ce qui est déjà une sacrée somme, vendredi, la Française des jeux et ses homologues européens proposeront pas moins de... 130 millions d'euros ! Un jackpot pour lequel il est déjà possible de tenter sa chance, moyennant 2,50 euros. La FDJ et ses confrères organisent régulièrement des tirages Euromillions exceptionnels, notamment à l'occasion de grands événements, comme Noël ou le Nouvel An. Cette fois-ci, aucun événement particulier n'est mis en avant, mais le gros lot n'en est pas moins bien réel !