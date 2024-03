Accord France-Ukraine : voici combien coûte vraiment aux Français l'aide à l'Ukraine

Un accord bilatéral entre la France et l'Ukraine, établi le 16 février, doit être voté au Parlement. Des milliards d'euros sont sur la table. Combien exactement ?

Le 16 février dernier, à quelques jours des deux ans de la guerre en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a été reçu à l'Elysée par le président Emmanuel Macron. Une occasion pour les deux chefs d'Etat de discuter de l'accord d'aide que la France accorde à l'Ukraine dans le conflit qui l'oppose à la Russie. Cet accord de sécurité porte à la fois sur les soutiens militaires et financiers. Le président ukrainien a également obtenu des accords similaires avec l'Allemagne quelques temps auparavant et aussi avec le Royaume-Uni en janvier dernier.

Des accords bilatéraux qui s'inscrivent dans la logique adoptée lors du sommet de l'Alliance atlantique à Vilnius, en juillet 2023 où les pays membres avaient décidé de négocier des accords bilatéraux avec l'Ukraine plutôt que de fixer une date d'entrée de l'Ukraine à l'OTAN.

Cet accord bilatéral entre la France et l'Ukraine qui engage l'Etat pour "une durée de dix ans", prévoit une augmentation de l'aide financière. L'objectif étant de fournir une "assistance globale à l'Ukraine" pour "le rétablissement de son intégrité territoriale dans ses frontières internationalement reconnues", comme l'indique le texte de l'accord publié par l'Elysée. Ainsi, La France s'est engagé à fournir en 2024 "jusqu'à 3 milliards d'euros" d'aide militaire "supplémentaire" au pays en guerre. Un budget en constante augmentation depuis le début du conflit lorsque la France avait rassemblé une enveloppe de 1,7 milliard d'euros en 2022 puis de 2,1 milliards en 2023. Selon l'Institut Allemand Kiel, qui recense depuis le début du conflit l'aide financière apportée par chaque Etat, l'aide totale de la France jusqu'au 31 décembre 2023 s'élève à 2,6 milliards d'euros d'aide militaire bilatérale, ce qui représente 0,1 % de son PIB de 2021. L'aide militaire, en matériel, apportée par la France jusqu'au 15 janvier 2024 représente quant à elle 0,64 milliard d'euros soit 0,024% de son PIB.

Le deuxième grand chapitre de cet accord bilatéral porte sur l'envoi de matériel militaire à l'Ukraine. Un point sur lequel la France ne s'est pas engagée aussi clairement que sur le plan financier. Lors de l'élaboration du texte, la France n'a pas prévu de nouvelles livraisons et est restée vague sur le sujet. Selon Le Figaro, le président français souhaite repenser la fourniture d'armes à l'Ukraine avec l'instauration d'une production directe d'armements pour le pays. Dans cette logique, l'entreprise française Nexter qui construit les canons automoteurs Caesar a augmenté sa capacité de production à 78 pièces par an et assure que la totalité peut être envoyée à l'Ukraine. Jusqu'à maintenant, la France a envoyé 30 de ces canons. A condition néanmoins que le pays en fasse la commande qui pour l'heure s'élève à 18 canons. En revanche, la livraison d'avions de type Mirage et en particulier la version bombardier n'a pas été renouvelée pour l'instant. L'accord envisage également une "localisation de la production en Ukraine" et la "production conjointe d'armes et de munitions prioritaires".