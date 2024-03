Les fraises déjà de retour en rayons, faut-il les acheter dès maintenant ?

Les fraises sont déjà mises en vente dans les rayons des supermarchés avec quelques semaines d'avance. Faut-il pour autant les acheter dès ce mois de mars ?

Selon KantarWolrdpanel, la fraise est le neuvième fruit qui a le plus de succès auprès des Français. Par an, chaque ménage en consommerait en moyenne 2,6 kg. Ils vont être ravis puisque les premières fraises de la saison 2024 ont déjà fait leur apparition dans les supermarchés et, en plus, ce sont majoritairement des fraises françaises. Souvent plutôt attendues à partir d'avril, elles ont quelques semaines d'avance. Cette tendance est observable depuis quelques années déjà avec des fraises qui murissent de plus en plus tôt dans les exploitations. Cette année, la récolte a commencé début mars. L'explication est peu originale et même assez évidente : le changement climatique. "L'hiver a été très doux dans le Sud-Est et il y a eu beaucoup de lumière", a notamment justifié Emeline Vanespem, directrice de l'AOP Fraises Framboises aux Echos.

Quelles variétés de fraises sont déjà présentes en supermarché ? Il y a les cléry, assez grosses et très aromatiques, qui, selon une productrice de fraises de la Ferme du Marronnier pour BFMTV, sont la meilleure variété en cette saison. Les gariguettes, reines des fraises au goût sucré et acidulé, et les ciflorettes, plus tendres, sont aussi déjà disponibles en rayon. Il faudra attendre encore un peu pour les muranos, fermes et sucrées, et les charlottes, douces mais avec un brin d'acidité. Les quantités restant encore limitées, la pleine saison débutera vraiment en avril, avec notamment les arrivages du Sud-Ouest. Elle s'étalera jusqu'à fin juin.

Faut-il déjà acheter ces fraises ? D'un point de vue financier, cela peut être intéressant. Selon Les Echos, il faut compter pour le moment entre 3 et 4 euros pour une barquette de 250 grammes, prix variant selon les enseignes. Si vous les achetez dès maintenant, vous avez aussi plus de chances de tomber sur des fraises françaises. La grande production concurrente, celle espagnole, a pris du retard, le pays ayant beaucoup souffert de la sécheresse.

De plus, ces fraises, même précoces, ne devraient pas voir leur goût altéré. La qualité dépend davantage du mode de récolte que du réchauffement climatique selon Véronique Garcia, fraisicultrice interrogée par France 3, qui privilégie la chaleur naturelle pour faire rougir ses fruits.

Evidemment, il faudra quand même faire attention à bien choisir vos fraises. Il est conseillé de regarder si la couleur est uniforme et brillante, avec une collerette et un pédoncule bien vert. Le parfum qui s'en dégage est aussi important : si elles ne sentent pas bon, reposez-les. Vérifiez également s'il n'y a pas de fruits écrasés au fond de la barquette. Enfin, les graines fournissent aussi des indices : si elles sont bien enfoncées et espacées, alors la fraise sera probablement savoureuse.