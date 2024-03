Bolloré auditionné à l'Assemblée, en direct : le patron de Canal+ face à Boyard

Pour traiter des polémiques autour de Cnews et de C8, Vincent Bolloré a été convoqué devant la Commission d'enquête parlementaire. Une audition qui pourrait être décisive pour le maintien des chaines sur la TNT.

L'essentiel Vincent Bolloré est auditionné par la Commission d'enquête parlementaire sur l'attribution, le contenu et le contrôle des chaînes de télévision présentes sur la TNT, ce mercredi 13 mars à partir de 15 heures.

Le patron de Canal+ doit être interrogé au sujet des chaînes Cnews et C8, notamment sur d'éventuelles interventions et pressions de sa part pour influencer les programmes des chaînes et leurs contenus.

Alors que Cnews est accusé de promouvoir des idées ou des personnalités d'extrême droite et que C8 a été visée par plusieurs sanctions de l'Arcom, l'institution chargée de réguler le contenu audiovisuel, les deux chaînes sont pointées du doigt par certains élus, notamment des membres de LFI. Les conclusions de la Commission d'enquête pourraient être décisives pour le maintien des chaines sur la TNT.

Le député LFI, Louis Boyard, devenu membre de la Commission en remplacement de collègues insoumis sera présent à l'audition de Vincent Bolloré. L'élu avait été pris par cible par Cyril Hanouna pour avoir critiqué le patron de Canal+ sur TPMP en novembre 2022. Les échanges pourraient être tendus. Suivez l'audition de Vincent Bolloré en vidéo :

En direct

16:04 - Sur la relation entre Bolloré et Hanouna Sur les relations qu'entretiennent Vincent Bolloré et Cyril Hanouna, le rapporteur de la Commission d'enquête, l'insoumis Aurélien Saintoul, a interrogé l'homme d'affaires sur la loyauté réciproque des deux hommes l'un envers l'autre. Le patron Canal+ a déclaré avoir prouvé par le maintien de Cyril Hanouna sur C8 malgré les polémiques sa loyauté envers l'animateur. Il a toutefois ajouté : "Cyril Hanouna c'est son succès qui le protège. Cyril Hanouna c'est plus de 2 millions de spectateurs tous les soirs." 15:57 - "Je n'ai jamais gêné ou poussé des programmes" Vincent Bolloré a assuré être à l'origine d'aucune émission sur les chaînes du groupe Canal+ avant de nuancer. L'homme a reconnu avoir été derrière plusieurs programmes, voire tous les programmes, de Direct8 - aujourd'hui C8 - quand il est arrivé aux commandes. Mais il a souligné : "Quand je suis arrivé chez Canal+ je n'ai fait aucune émission. [...] Je n'ai jamais gêné ou poussé des programmes". 15:50 - Un lien entre l'interventionnisme de Bolloré et certains départs de Canal+ ? Vincent Bolloré a été interrogé sur les changements opérés chez Canal+ lors de son arrivé à la tête du groupe, notamment des changements dans les équipes. "Il fallait quelqu’un qui donne des caps et qui n’allait pas être renvoyé. J’ai nommé les équipes, on en a changé pas mal. Pas parce qu’ils n’étaient pas compétents, mais parce qu’ils n’avaient pas envie de changer de train de vie" a expliqué l'homme d'affaires en faisant référence aux départs de personnes haut placé tel que Rodolphe Belmer qui était l'ancien directeur général du groupe. L'homme avait indiqué avoir quitté Canal+ à cause de Vincent Bolloré, ce que l'actuel patron réfute. Vincent Bolloré a ajouté que chez Canal+ "beaucoup plus de gens sont rentrés que de gens qui sont partis". 15:18 - Qu'est-il reproché aux chaines Cnews et C8 et à Vincent Bolloré ? Plusieurs reproches sont faits aux deux chaines du groupe Canal+ et au patron du groupe, Vincent Bolloré. Concernant Cnews, c'est la position politique de la chaine qui pose question. La chaine est accusée par des élus et personnalités de gauche, entre autres, de promouvoir des idées et politiques d'extrême droite. Les mêmes reproches sont faits à C8 dans une moindre mesure, mais cette seconde chaîne est surtout visée par de nombreuses sanctions de l'Arcom, le régulateur du l'audiovisuel. Vincent Bolloré est également visé par des accusations politiques, mais lui comme les chaines contestent toute promotion d'extrême droite. L'homme d'affaires est aussi accusé par certains d'interventionnisme dans la programmation et le contenu des émission de Cnews et C8. 15:10 - Suivez l'audition de Vincent Bolloré à l'Assemblée nationale Vincent Bolloré, le patron du groupe Canal+, a été convoqué par la Commission d'enquête sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations des chaînes de télévision présentes sur la TNT, à l'Assemblée nationale. L'homme d'affaires doit répondre aux questions des parlementaires sur les chaînes du groupe Canal+ qui ont une autorisation d'émettre sur le TNT, plus particulièrement deux : Cnews et C8.

En savoir plus

C'est le moment saillant des auditions menées par la Commission d'enquête sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations des chaînes de télévision présentes sur la TNT. Alors que les chaînes de groupe Canal+, telles que Cnews et C8, sont au cœur des discussions les plus mouvementées, les parlementaires reçoivent Vincent Bolloré, le patron du groupe, ce mercredi 13 mars à 15 heures à l'Assemblée nationale.

Les prises de paroles publiques du milliardaire se font rares, à la différence des polémiques qui naissent autour des deux chaînes précitées, mais celle-ci s'annonce importante et peut-être décisive pour l'avenir des chaînes du groupe Canal+. Les conclusions de la Commission d'enquête pourraient être prises en compte par l'Arcom qui a lancé il y a seulement deux semaines le processus de renouvellement des 15 fréquences de la TNT. Une procédure qui décidera des chaînes qui pourront continuer d'émettre en France en 2025 et de celles qui ne seront plus disponibles sur la TNT. Les nombreux rappels à l'ordre émis par l'Arcom à l'égard de Cnews et de C ne jouent déjà pas en faveur de Vincent Bolloré.

Les échanges entre la Commission, créée à l'initiative du groupe La France insoumise, et Vincent Bolloré risquent d'être tendus. Les chaînes du groupe Canal+ ont souvent été pointées du doigt, tout comme la gestion et les lignes éditoriales données sous la direction de Vincent Bolloré. Le grand patron est accusé d'interventionnisme sur les chaines qu'il contrôle et on lui reproche un rôle politique, notamment sur Cnews qui est accusée de promouvoir des idées d'extrême droite.

Quelle défense pour Bolloré ?

Vincent Bolloré ne manquera pas de défendre son empire médiatique qui a montré sa puissance avec Cnews qui continue de voir son audience progresser - celle-ci ayant quelque fois dépassé celle de BFMTV ces dernières semaines - ou C8 avec son animateur star Cyril Hanouna qui jouit d'un franc succès malgré de nombreuses polémiques. Avant Vincent Bolloré, le groupe Canal+ et son patron ont pu compter sur le soutien et la défense des présentateurs et journalistes du groupe. Le très clivent Pascal Praud, Laurence Ferrari ou encore Sonia Mabrouk, qui officient sur Cnews ou Europe 1 ont été entendus par la Commission le 29 février et ont démenti toute intervention du milliardaire dans la programmation et le contenu des émissions.

Du fait de sa parole qui se fait rare, la patron de Canal+ pourrait marquer les esprits lors de son échange avec les parlementaires. D'autant que les discussions pourraient se transformer en joute verbale entre Vincent Bolloré et quelques députés, un en particulier : l'insoumis Louis Boyard. Le député du Val-de-Marne avait été ciblé par des propos virulents de Cyril Hanouna sur le plateau de Touche pas à mon poste en novembre 2022, justement après avoir critiqué l'homme d'affaire breton : "Les cinq personnes les plus riches, ce sont les mêmes qui appauvrissent la France et l'Afrique. Et je vais vous donner l'exemple de Bolloré qui a déforesté le Cameroun" avait déclaré l'élu.

Bolloré suivi de Hanouna

L'audition de Vincent Bolloré à l'Assemblée nationale s'annonce comme un moment brûlant de la Commission d'enquête, mais ce n'est pas la seule. Après le patron du groupe Canal+, c'est la star de la chaîne C8 et ami - selon ses dires - de Vincent Bolloré qui doit être auditionné le jeudi 14 mars : le très médiatique Cyril Hanouna. L'animateur a d'ailleurs a promis "une émission spéciale sur le débrief intégral" de son audition sur TPMP. Il avait déjà fait une commentaire sur l'audition de ses collègues du groupe Canal+ en date du 29 février en dénonçant un "tribunal politique" comme le rappel la site Actu.fr.