43 millions de Français potentiellement victimes de piratages, êtes-vous concerné ?

France Travail a été victime d'une cyberattaque. 43 millions de personnes pourraient "potentiellement" être concernées par ce vol de données.

Une importante cyberattaque pourrait avoir "potentiellement" visé 43 millions de personnes, dévoile BFMTV. France Travail, ex Pole emploi, a annoncé l'inquiétante nouvelle sur son site internet ce mercredi. "Suite à une cyberattaque dont nous avons été victimes avec Cap emploi, des informations personnelles vous concernant sont susceptibles d'être divulguées". L'attaque aurait eu lieu entre "le 5 et 6 mars" mais n'aurait été repérée que cette semaine.

Une enquête a alors été ouverte par le parquet de Paris puis a été confiée à la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la direction de la police judiciaire de Paris. France Travail a immédiatement précisé que les informations bancaires et les mots de passe ne sont pas concernés par le piratage, avant de s'excuser pour cet incident. La divulgation concerne davantage les données personnelles telles que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses et numéros de téléphone mais aussi identifiants France Travail et numéros de sécurité sociale. Ces informations volées pourraient être "divulguées et exploitées de manière illégale".

Qui a été touché ? Potentiellement toutes "les personnes précédemment inscrites au cours des 20 dernières années ainsi que les personnes non inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, mais ayant un espace candidat sur francetravail.fr". France Travail est dans l'obligation de prévenir individuellement toutes les personnes concernées par ce vol de données. La CNIL a aussi été avertie.

Si vous apprenez que vous faites partie des victimes, soyez vigilant par rapport aux messages, mails ou SMS, que vous pourriez recevoir. Ne cliquez sur aucun lien ou pièce jointe qui vous semble suspect. Cette cyberattaque rappelle celle de l'an dernier lors de laquelle les données personnelles de 10 millions de demandeurs d'emploi avaient été mises en vente sur le dark web.