Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 13 mars 2024, 9 millions d'euros en jeu

LOTO. Décidément, la cagnotte ne cesse de croître. Ce mercredi, neuf millions d'euros sont en jeu à l'occasion du nouveau tirage du Loto. Trouverez-vous les résultats ?

Voilà désormais huit tirages consécutifs que personne ne trouve le résultat du Loto. La cagnotte est ainsi remise inlassablement en jeu, avec, à chaque fois, un million d'euros supplémentaires. De quoi pimenter les choses ! Ce mercredi 13 mars 2024, ce sont ainsi neuf millions d'euros qui sont mis sur la table par la Française des jeux. Le tirage promet d'être riche en émotions. Les résultats seront communiqués ici même vers 21 heures. Ne vous reste plus qu'à tenter votre chance avant 20h15 et frissonner un peu le moment du tirage venu... Le hasard fera peut-être bien les choses !

Et le tirage du Loto n'est pas le seul à proposer une belle cagnotte cette semaine ! À ceux qui aiment les gros enjeux, il est fortement conseillé de s'intéresser au tirage de l'Euromillions prévu vendredi ! En effet, la Française des jeux et ses homologues européens ont décidé d'y aller franchement ! Alors qu'aucun événement particulier ne semble pourtant à l'horizon, un tirage exceptionnel de l'Euromillions est organisé. Les joueurs peuvent dès à présent tenter de gagner les 130 millions d'euros qui sont mis en jeu. Avis aux amateurs, la grille coûte 2,50 euros et il y aura, quoi qu'il arrive, un heureux vainqueur qui remportera un million d'euros grâce au code My Million en France ce vendredi. Un lot de consolation qui devrait quand même donner la banane à celui ou celle qui parviendra à s'en emparer !