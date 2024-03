Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 13 mars 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Neuf millions d'euros étaient en jeu à l'occasion du nouveau tirage du Loto. Avez-vous trouvé les résultats ?

Cela faisait donc huit tirages consécutifs que personne n'était parvenu à trouver le résultat du Loto. Il semble que la roue n'ait toujours pas tourné ce mercredi 13 mars 2024. Personne n'est en effet arrivé à parier sur les bons résultats. Conséquence : 10 millions d'euros seront remis en jeu samedi, lors du prochain tirage du Loto. D'ici là, pensez bien à vérifier par vous-même votre combinaison. Qui sait, peut-être avez vous gagné un petit quelque chose…

Tirage du 13/03/2024 4 - 5 - 10 - 13 - 29 Chance : 1

Joker+ 9 651 105

Option 2nd tirage : 5 - 15 - 20 - 35 - 44

10 codes gagnants : D 4522 1181 - E 2861 2839 - H 7263 1042 - I 6081 5109 - L 3601 9092 - N 7254 5209 - O 0156 7258 - P 2247 7672 - R 1605 0539 - R 2338 4437

Et le tirage du Loto n'est pas le seul à proposer une belle cagnotte cette semaine ! À ceux qui aiment les gros enjeux, il est fortement conseillé de s'intéresser au tirage de l'Euromillions prévu vendredi ! En effet, la Française des jeux et ses homologues européens ont décidé d'y aller franchement ! Alors qu'aucun événement particulier ne semble pourtant à l'horizon, un tirage exceptionnel de l'Euromillions est organisé. Les joueurs peuvent dès à présent tenter de gagner les 130 millions d'euros qui sont mis en jeu. Avis aux amateurs, la grille coûte 2,50 euros et il y aura, quoi qu'il arrive, un heureux vainqueur qui remportera un million d'euros grâce au code My Million en France ce vendredi. Un lot de consolation qui devrait quand même donner la banane à celui ou celle qui parviendra à s'en emparer !