Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 15 mars 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Un tirage exceptionnel de 130 millions d'euros était organisé vendredi soir à l'Euromillions. Voici les résultats !

Les 130 millions d'euros mis en jeu ce vendredi 15 mars 2024 à l'occasion d'un tirage exceptionnel de l'Euromillions ont-ils fait de vous le millionnaire que vous avez toujours rêvé de devenir ? Découvrez sans plus attendre le résultat Euromillions ! À noter que si on ignore encore si un joueur est parvenu à remporter le gros lot, on sait qu'il y a, quoi qu'il en soit, eu un heureux gagnant en France grâce au code My Million, qui permet, lors de chez tirage, à un joueur ayant tenté sa chance dans l'Hexagone de remporter un million d'euros.

Tirage du 15/03/2024 1 - 4 - 31 - 34 - 40 Etoiles : 4 - 5

MyMillion : SB 624 1399

Mais au fait, à quoi peuvent bien correspondre 130 millions d'euros ? Il s'agit en effet d'une somme colossale et la plupart des simples mortels que nous sommes a sûrement un peu de mal à visualiser... la chose. S'il semble acquis qu'en cas de victoire il vous sera, sans aucun doute, possible de nager dans une piscine remplie de pièces de un euro, tel oncle Picsou, concrètement, 130 millions d'euros, se sont aussi l'équivalent de 100 000 smic, soit 8 333 années de revenu minimal en perspective ! Pour les adeptes du 7ème Art, il s'agit également de 13,6 millions de places de cinéma. Et pour ceux qui sont plus "Team Netflix", de 6 500 000 mois du meilleur abonnement proposé sur la plateforme de vidéo à la demande, soit de quoi assurer un abonnement à vous et vos descendants pendant les 541 666 prochaines années !