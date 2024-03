Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 16 mars [EN DIRECT]

LOTO. 10 millions d'euros sont à remporter à l'occasion du tirage du Loto du samedi 16 mars. Alors, aurez-vous la chance d'avoir les bons résultats et ainsi décrocher le jackpot ?

10 millions d'euros. C'est le montant pharaonique mis en jeu par la Française des jeux (FDJ), samedi 16 mars, à l'occasion du tirage du Loto. Si beaucoup d'entre vous s'imaginent déjà pouvoir réaliser leurs plus beaux rêves avec cette somme, encore faut-il jouer. Pour tenter de décrocher le gros lot, et pourquoi pas changer de vie, vous avez jusqu'à 20 h 15 pour jouer une grille, moyennant 2,20 euros. Plusieurs options s'offrent à vous : la mise en ligne, ou directement dans l'un des points de vente de la FDJ.

Trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi, la FDJ vous donne rendez-vous pour le tirage du Loto. Pour gagner, rien de plus simple : vous avez simplement besoin de remplir une grille en choisissant 5 chiffres parmi les 49 proposés et 1 numéro chance. Parallèlement au tirage du Loto, la FDJ proposait ce vendredi 15 mars un tirage EuroMillions. Alors que 130 millions d'euros étaient promis au joueur qui trouverait la combinaison parfaite, une grille gagnante, validée en Europe, a fait un(e) heureux(se). Si le méga-jackpot n'a pas été remporté en France, un(e) Français(e) peut toutefois se targuer d'avoir empoché pas moins de 420 000 euros, après avoir validé les cinq bons numéros et une des deux étoiles. Un nouveau millionnaire a quant à lui été désigné grâce au code My Million.