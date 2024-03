Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 16 mars [EN LIGNE]

LOTO. La FDJ vous propose de remporter un jackpot de 10 millions d'euros à l'occasion du tirage du Loto, samedi 16 mars. Pour savoir si vous êtes le grand gagnant, découvrez vite tous les résultats.

Les jeux sont faits. La Française des jeux (FDJ) proposait ce samedi 16 mars un jackpot de 10 millions d'euros. À la clé, l'accomplissement pourquoi pas de nombreux rêves, ou de quoi vous faire plaisir à vous et à vos proches. Attention toutefois, si vous êtes nombreux à avoir tenté votre chance, le Loto reste un jeu de hasard, et est donc lié à la chance. Et si c'était votre tour ? Pour le savoir, découvrez sans plus attendre les résultats de ce tirage !

Tirage du 16/03/2024 10 - 12 - 25 - 37 - 49 Chance : 2

Joker+ 4 046 205

Option 2nd tirage : 5 - 15 - 18 - 34 - 45

10 codes gagnants : B 3673 5515 - D 4040 2458 - E 4707 7849 - F 5072 6704 - G 0861 9337 - G 9910 8668 - K 0979 7750 - L 5348 2930 - R 0958 7920 - W 5957 8302

Trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi, la FDJ vous donne rendez-vous pour le tirage du Loto. Pour gagner, rien de plus simple : vous avez simplement besoin de remplir une grille en choisissant 5 chiffres parmi les 49 proposés et 1 numéro chance. Parallèlement au tirage du Loto, la FDJ proposait ce vendredi 15 mars un tirage EuroMillions. Alors que 130 millions d'euros étaient promis au joueur qui trouverait la combinaison parfaite, une grille gagnante, validée en Europe, a fait un(e) heureux(se). Si le méga-jackpot n'a pas été remporté en France, un(e) Français(e) peut toutefois se targuer d'avoir empoché pas moins de 420 000 euros, après avoir validé les cinq bons numéros et une des deux étoiles. Un nouveau millionnaire a quant à lui été désigné grâce au code My Million.