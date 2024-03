Toulouse : un nouvel immeuble évacué dans le centre-ville après la découverte d'une fissure

Une semaine seulement après l'effondrement d'un immeuble à Toulouse, un autre bâtiment a dû être évacué de ses habitants par les services de la mairie après qu'une fissure importante ait été signalée dans une cage d'escalier.

La loi des séries. Une semaine seulement après l'effondrement d'un immeuble de trois étages dans le centre-ville de Toulouse, un nouvel immeuble a été évacué, samedi 16 mars, peu après 20 heures, rapporte La Dépêche. Ce dernier, situé au 2 bis place de Belfort a été évacué de ses habitants après qu'une fissure ait été signalée dans une cage d'escalier de la cour intérieure, a fait savoir la municipalité dans un communiqué, qui précise que l'immeuble comporte "12 logements et deux commerces au rez-de-chaussée".

Deux habitants relogés

Si la majorité des habitants de l'immeuble a pu se trouver une solution d'urgence pour se reloger, deux ont dû être "mis à l'abri" après avoir été pris en charge par la mairie de Toulouse, poursuivent nos confrères. Désormais, une expertise complète de la bâtisse doit être menée afin d'évaluer sa fragilité, explique France 3. Il y a de cela huit jours, un immeuble situé rue Saint-Rome s'est effondré en pleine nuit. Évacué quelques jours auparavant, l'effondrement d'un mur porteur avait conduit les autorités à prendre des mesures de précaution. Après cet incident, un second immeuble situé non loin rue des Puits-Clos, avait lui aussi été évacué. Il s'agit d'"un bâtiment historique, le seul encore de son époque, toujours debout, à pan de bois qui intéresse beaucoup les architectes des bâtiments de France", a expliqué à France 3 Claire Nison, conseillère municipale déléguée à la lutte contre le logement insalubre, l'habitat indigne et dégradé, et à la sécurité des bâtiments". Et de préciser : "Une quinzaine d'immeubles sont considérés en péril à Toulouse, et sont à ce jour accompagnés par les services."