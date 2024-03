Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 18 mars 2024 [EN LIGNE]

LOTO. La semaine commençait fort au Loto ! Onze millions d'euros étaient à remporter ce lundi soir. Le tirage a livré ses résultats...

Fin du suspense... Et il va y avoir des déçus ! Le tirage du Loto de ce lundi 18 mars 2024 a eu lieu. On connaît à présent la combinaison gagnante, le Joker+ du jour, le résultat de l'option second tirage et les 10 codes à 20 000 euros. Mauvaise nouvelle cependant, personne n'avait parié sur le bon résultat et les 11 millions d'euros en jeu ce lundi soir n'ont donc pas trouvé preneur. En revanche, quatre grilles ont été cochées des cinq bons chiffres, mais pas du bon numéro Chance. Leurs propriétaires remportent ainsi 43 888,80 euros chacun.

Tirage du 18/03/2024 20 - 30 - 36 - 40 - 48 Chance : 8

Joker+ 6 347 416

Option 2nd tirage : 13 - 15 - 31 - 35 - 46

10 codes gagnants : B 2687 1524 - C 4759 7324 - J 4892 9472 - K 6878 1598 - N 3035 4289 - N 9970 1664 - P 0783 7992 - Q 3790 5312 - U 1457 8325 - U 7533 3250

Prochain rendez-vous, mercredi. Cette fois-ci, 12 millions d'euros seront donc en jeu. Alors qu'il sera possible de participer au tirage du Loto jusqu'à 20h15, les participants pourront toujours espérer connaître la même chance que cet heureux vainqueur qui a remporté la coquette somme de 130 millions d'euros vendredi dernier. Ce jour-là, la FDJ et ses homologues européens avaient organisé un tirage exceptionnel de l'Euromillions permettant de gagner une somme pour le moins astronomique. Si grand vainqueur il y a eu, le chanceux ou la chanceuse du jour n'avait toutefois pas participé au tirage de l'Euromillions en France, mais dans un des huit autres pays participant à ce jeu de hasard.