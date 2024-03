Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 20 mars 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Pour le tirage de ce mercredi, la Française des jeux proposait une coquette somme. Les résultats du Loto sont désormais connus.

La roue de la chance n'a pas tourné ce soir ! Pour le onzième tirage du Loto consécutif, personne n'est à nouveau parvenu à trouver le résultat du Loto. Ce sont donc 13 millions d'euros qui seront remis en jeu samedi. Que fallait-il avoir parié ce mercredi ? Faute d'être devenu millionnaire, peut-être avez-vous réussi à mettre la main sur une partie de la combinaison gagnante. Découvrez sans plus attendre les résultats de ce 20 mars 2024, du Joker+ aux 10 codes à 20 000 euros, en passant bien sûr par la combinaison du jour.

Prochain rendez-vous, samedi ! Comme c'est le cas à chaque tirage du Loto, les participants auront jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. À noter que malgré l'important jackpot, le prix de la grille de base restera le même. Il vous en coûtera 2,20 euros. Du moins si vous vous contentez de cocher les cinq chiffres et le numéro Chance nécessaires à la validation d'une grille. Il est en effet possible de parier davantage de chiffres à l'occasion d'un tirage du Loto. Une même grille peut être cochée de neuf chiffres tout au plus sur la partie comprenant des numéros allant de 1 à 49, ou les 10 numéros Chance existant, si vous acceptez de ne parier que sur six des 49 chiffres de la première partie de la grille.

Chaque chiffre coché en plus a un coût. Pour un deuxième numéro Chance, comptez 4,40 euros la grille. En revanche, si vous décidez de parier sur un sixième chiffre sur la première partie de la grille, il vous sera demandé 13,20 euros. Le prix d'une grille peut monter jusqu'à 369,60 euros, si vous cochez huit chiffres et trois numéros Chance ou sept chiffres et huit numéros Chance. Un tarif qui vous permettra d'augmenter vos chances, c'est certain. Mais rien ne garantira pour autant votre victoire !