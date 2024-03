Menace terroriste : des centaines de lycéens pris pour cible, des "décapitations" évoquées

Un tel message reste à rendre avec précaution, notamment en raison des nombreuses fausses alertes à la bombe envoyées à des lycées ou encore à des aéroports ces derniers mois en France. En réalité, il s'agissait d'un canular. Ces faits sont "extrêmement fréquents" selon une source policière auprès de BFMTV et relèvent "essentiellement de mauvaises blagues". Attention toutefois, ce jeudi, les forces de l'ordre seront présentes dans les établissements concernés par la menace dans le cadre d'un dispositif renforcé. La menace fait état d'un passage à l'acte entre 11 heures et 15 heures, ce jeudi.

10:21 - Qui est à l'origine des menaces ?

Si l'individu à l'origine du message largement diffusé dans les médias dit agir au nom de l'état islamique, il est encore difficile de remonter jusqu'à la source. "Des services d'enquête spécialisés sont mobilisés pour identifier le ou les auteurs" précise ce jeudi le ministère de l'Education nationale. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, évoque une "cyber attaque", des "cyber menaces terroristes" et assure que "les brigades régionales de sécurité sont sur site pour aider à la levée de doute et à la sécurisation des sites" via X (ex-Twitter).