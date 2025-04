Des élèves ont donné 1900 euros à leur prof pour avoir une meilleure note, sa réaction a fait sensation

Une enseignante a trouvé en rentrant dans sa classe une liasse de billets de 50 euros pour un montant total de 1900 euros. Des élèves attendaient quelque chose en retour.

Les professeurs trouvent parfois de drôles de surprises pendant leur cours. Une enseignante ne s'attendait sans doute pas à découvrir une liasse de billets de 50 euros étalée sur l'une des tables de sa salle de classe. Au total, pas moins de 1900 euros en liquide. L'argent était accompagné d'une lettre signée de deux élèves. L'enseignante a partagé la photo des billets sur les réseaux sociaux avec un message : "Mon travail est merveilleux. Arriver en classe et trouver ceci auprès de deux élèves", a-t-elle commenté sur X.

La publication a déjà accumulé plus de trois millions de vues et 24 000 j'aime. Les réactions ont été nombreuses, certains se sont même demandé s'il s'agissait de vrais billets. Beaucoup soupçonnent en effet les deux élèves concernés d'avoir imprimé des billets pour faire une farce ou tromper leur monde. María Jesús, l'enseignante espagnole au coeur du buzz, n'a pas répondu sur ce point.

On sait par contre pourquoi les élèves voulaient lui faire ce beau cadeau : l'argent avait pour but de soudoyer la professeure pour avoir un point supplémentaire dans leur moyenne. "Chère María Jesús. Nous vous offrons, à l'initiative de votre augmentation d'un point de moyenne, ce paquet de 1900 euros", avait écrit l'une des étudiantes à l'initiative du généreux don. Certains internautes se sont alors montrés très perplexes : "Merveilleux ? Ces deux-là méritent une sérieuse correction pour avoir tenté de soudoyer un enseignant. C'est une attitude qui est loin d'être une éducation correcte s'ils pensent que cela est bien et il faut dire que c'est mal". A l'inverse d'autres félicitent les jeunes filles : "Ces filles comprennent clairement comment le monde fonctionne. Elles réussiront dans tout ce qu'elles entreprennent".

Pour obtenir les meilleures notes auprès des enseignants, il y a ceux qui préparent un argumentaire, ceux qui préfèrent jouer sur l'affect et donc, désormais, ceux qui payent. La corruption et les pots-de-vin peuvent ainsi commencer dès le plus jeune âge. Au lieu d'en arriver-là, certaines petites astuces sont possibles pour avoir de meilleures notes, sans compter le fait de réviser davantage.

Selon les idées du sociologue Pierre Merle, reprises par Franceinfo, il serait préférable d'avoir sa copie dans le premier tiers de la pile de correction. Il y a, en effet, moins de comparaison et moins de risque d'agacement préalable du correcteur. Être vu comme un élève travailleur serait aussi important. Selon le sociologue, les professeurs mettent une meilleure note quand ils se penchent sur la copie d'un bon élève.