L'un des meilleurs romans de tous les temps est devenu une série sur Netflix

Régulièrement qualifié comme l'un des meilleurs romans jamais écrits, ce classique de la littérature a été adapté en série pour Netflix.

Cet article a été publié initialement le 22 avril 2025. Nous le republions dans le cadre de notre Best-of de l'année dans la rubrique Cinéma.

La littérature est une source presque inépuisable d'histoires à adapter en films ou en séries pour l'industrie cinématographique ou télévisée. Et les plateformes de streaming s'y sont logiquement mises, avec La chronique des Bridgerton, Sherlock, Outlander, American God, Good Omens, qui étaient tous des succès littéraires avant d'être des ovnis télévisés. Et la tendance est loin d'être à la baisse. La preuve : Netflix a sorti il y a un an une fiction qui transpose en quelques épisodes l'un des plus grands romans jamais écrits.

Il s'agit de l'un des immenses classiques de la littérature hispanophone et mondiale. Il figure ainsi dans la liste des 100 meilleurs livres de tous les temps, établie par le Cercle norvégien du livre en 2002, quand il n'est pas régulièrement cité comme l'un des plus grands romans du XXe siècle. Son auteur a également reçu le Prix Nobel de Littérature en 1982. Cette oeuvre, c'est bien évidemment Cent ans de solitude.

Gabriel Garcia Marquez, l'auteur de "Cent ans de solitude", en 2014. © Pablo Arellano/ Netflix ©️2024

Cet ouvrage de Gabriel Garcia Marquez, publié en 1967, suit l'histoire de la famille Buendía sur plusieurs générations. L'intrigue débute par le mariage arrangé entre deux cousins, qui finissent par fonder la ville utopique de Macondo, et leur lignée va marquer durablement cette petite ville isolée. Guerre, amours impossibles, folie, autant de tourments vont condamner cette lignée maudite à cent ans de solitude.

Gabriel Garcia Marquez est décédé en 2014, mais son ouvrage, qui traite de thématiques existentielles tout en redéfinissant la littérature avec le courant dit du "réalisme magique", reste encore aujourd'hui une oeuvre majeure, traduite en plus de 40 langues et vendue à plus de 50 millions d'exemplaires.

Ce n'est donc pas une surprise que Netflix ait décidé d'adapter Cent ans de solitude en une série colombienne et hispanophone. Les premiers épisodes, d'une durée d'une heure chacun environ, sont à voir sur la plateforme de streaming depuis le 11 décembre 2024.