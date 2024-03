Alerte météo : fortes intempéries dans le Sud, des cumuls de pluie importants

Temps agité de mardi et mercredi dans le sud de la France : un épisode de pluies et de fortes vagues engendre des difficultés sur le territoire.

Plusieurs départements sont en alerte. Ce mardi 26 mars 2024, comme anticipé par Météo-France, le sud de la France fait face à un "épisode de fortes vagues", spécifiquement sur le pourtour du Golfe du Lion". Le littoral de l'Hérault est le plus affecté. Si les Pyrénées-Orientales, l'Aude, le Gard et les Bouches-du-Rhône sont en vigilance jaune, l'Hérault est, lui, placé en alerte orange pour "vagues-submersion". Le littoral de ce département est de loin "le plus impacté". La vigilance orange court de 6h du matin à midi.

Météo-France ajoute que "les vents d'Est à Sud-Est se renforcent ce matin sur le nord du golfe du Lion" et qu'ils "se maintiennent avant de s'atténuer progressivement mardi en cours d'après-midi".

Les départements de l'Aude, du Gard et des Bouches du Rhône sont impactés dans une moindre mesure par les déferlements de ces fortes vagues d'Est à Sud-Est, conjugués aux niveaux marins élevés, et placés en vigilance vagues-submersion de niveau jaune.

D'autre part, les vents forts d'Est génèrent une houle d'Est à Nord-Est se propageant jusqu'au littoral du Roussillon, placé en vigilance vagues-submersion de niveau jaune.

Météo-France explique qu'un renforcement du vent ajouté au niveau déjà élevé du niveau de la mer sont à l'origine de ce risque de submersion. Sur X, la préfecture du département appelle à la prudence "sur le littoral". Elle a aussi rappelé des règles de sécurité : "Durant la phase orange : ne prenez pas la mer, ne vous mettez pas à l'eau et stoppez toute activité nautique." La préfecture encourage le public à ne pas se rendre sur les plages ni sur les "voies submersibles".

La Chaîne Météo © La Chaine Météo

La préfecture a indiqué que des cumuls de pluie entre "30 à 50 mm en moyenne" avec des pics jusqu'à 80mm en plaine et "jusqu'à 120mm dans les Cévennes" sont attendus. En ce qui concerne le vent, la préfecture de l'Hérault précise que des rafales entres "90 à 100km/h" sont à prévoir.

L'institut Météo Consult ajoute que dans "dans la nuit de mardi à mercredi, les pluies soutenues et ponctuellement orageuses se poursuivent dans le sud-est. Avec le refroidissement de la masse d'air, la neige descend à des altitudes de plus en plus basses sur les Cévennes et le sud des Alpes, dès 800 à 1000 mètres". Il faut s'attendre ce mercredi matin à ce que la perturbation "s'évacue rapidement vers l'Italie et la Suisse en début de matinée".

La Chaîne Météo considère que cet épisode engendre "des cumuls de pluie de 100 à 150 mm sur les sommets cévenols, ce qui équivaut à 1 mois de précipitations, des hauteurs de neige de 40 à 60 cm sur les Alpes du sud, avec un fort risque d'avalanche, des rafales maximales de 90-100 km/h du Midi-toulousain au sud du Massif central à la Provence, une forte houle de 3 à 4 m autour du golfe du Lion jusqu'au littoral provençal".