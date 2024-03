Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 25 mars 2024, 14 millions d'euros en jeu

LOTO. Le tirage du Loto de ce lundi 25 mars propose 14 millions d'euros. Les joueurs peuvent tenter de trouver les résultats jusqu'à 20h15.

La semaine du Loto s'annonce particulièrement riche en émotions ! En effet, ce lundi 25 mars 2024, ce sont déjà 14 millions d'euros qui sont mis en jeu. Il s'agit d'une cagnotte très importante à ce jeu de hasard. Le plus petit jackpot qui peut-être proposé lors d'un tirage du Loto est de deux millions d'euros, quand la cagnotte moyenne remportée s'élève à cinq millions d'euros. Certes, on reste encore loin des 30 millions d'euros qui ont un jour été remportés à ce jeu de hasard et qui restent à ce stade le plus gros pactole jamais gagné au Loto. Si ces 14 millions d'euros se retrouvent aujourd'hui en jeu, c'est parce que cela fait 12 tirages déjà que personne ne parvient à trouver les résultats du Loto. Ce treizième tirage va-t-il changer la donne ?

Vous l'aurez donc compris, ce tirage du Loto fait partie des incontournables de l'année ! Mais si vous manquez de temps et que vous ne parvenez pas à valider votre grille avant l'heure limite, à savoir 20h15, rassurez-vous, ce tirage du Loto ne sera pas le seul intéressant. Samedi, la Française des jeux a d'ores et déjà annoncé qu'elle organiserait un tirage spécial Pâques ! Pas d'œufs en chocolat à remporter, mais bel et bien 10 milllions d'euros ! Dix millions d'euros qui pourraient cependant être revus à la hausse si jamais personne ne remporte les deux précédents tirages du Loto de la semaine, ce lundi et mercredi.