Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 25 mars 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage du Loto de ce lundi 25 mars proposait 14 millions d'euros. Amis joueurs, voici les résultats !

La semaine du Loto s'annonce particulièrement riche en émotions ! En effet, ce lundi 25 mars 2024, 14 millions d'euros étaient déjà en jeu. L'heure des résultats venue, il semble que personne n'a parié sur la combinaison gagnante et que les 14 millions d'euros vont être remis en jeu mercredi, lors du prochain tirage du Loto, avec un million d'euros supplémentaires. La cagnotte sera donc de 15 millions d'euros. Mais que les joueurs ne désespèrent pas trop non plus. Tout le monde n'est pas sorti perdant de ce tirage du Loto. Deux grilles ont en effet été cochées des cinq bons chiffres, mais pas du bon numéro Chance. Leurs propriétaires repartent ainsi avec 81 976,30 euros. Voici tous les résultats :

Tirage du 25/03/2024 1 - 22 - 26 - 31 - 37 Chance : 5

Joker+ 1 691 872

Option 2nd tirage : 5 - 24 - 31 - 37 - 39

10 codes gagnants : E 3147 4888 - F 8743 5164 - I 8009 9987 - J 4827 7001 - K 1946 8957 - L 8164 8190 - O 7243 4970 - O 8026 5311 - P 1806 0177 - Q 9471 0717

Mercredi, 15 millions d'euros seront donc remis sur la table. Avis aux amateurs ! Et si vous manquez ce nouveau rendez-vous, ne vous en faites pas. Dans tous les cas, samedi, la Française des jeux a d'ores et déjà annoncé qu'elle organiserait un tirage spécial Pâques ! Pas d'œufs en chocolat à remporter, mais bel et bien 10 millions d'euros ! Dix millions d'euros qui pourraient cependant être revus à la hausse si jamais personne ne remporte le tirage de mercredi...