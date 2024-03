Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 27 mars 2024, les 15 millions d'euros remportés !

LOTO. Il aura fallu pas moins de 14 tirages du Loto pour que quelqu'un parvienne enfin à trouver les résultats. Êtes-vous l'heureux élu ?

Il était temps ! Depuis plus d'un mois, personne ne parvenait à trouver les résultats du Loto. Le dernier tirage gagnant remonte très exactement au samedi 24 février. Après 13 tirages restés sans grand vainqueur, le quatorzième aura été salutaire ce mardi 27 mars 2024. On sait déjà que l'heureux ou l'heureuse gagnant(e) avait tenté sa chance sur Internet. Est-ce vous ? Consultez sans plus attendre la combinaison du jour. Si vous n'avez pas la même, n'oubliez pas de consulter les codes permettant de gagner 20 000 euros ou encore le Joker+. Vous pourriez tout de même avoir un lot de consolation…

Tirage du 27/03/2024 2 - 15 - 23 - 28 - 45 Chance : 7

Joker+ 3 936 026

Option 2nd tirage : 5 - 6 - 11 - 20 - 48

10 codes gagnants : F 0246 2069 - F 6154 1477 - H 4744 8758 - L 0029 1775 - O 2183 5873 - P 3800 1222 - Q 1374 4696 - Q 3580 8037 - T 3061 2946 - V 7752 8072

Bonne nouvelle ! Si le gros lot a été remporté ce mercredi soir, la cagnotte sera quand même très élevée samedi. Alors qu'en temps normal deux millions d'euros sont mis en jeu au tirage qui suit une victoire, samedi, jackpot de Pâques oblige, 10 millions d'euros seront à nouveau proposés. Un montant qui aurait toutefois pu même être revu à la hausse si personne n'avait trouvé le résultat gagnant ce soir. En effet, la Française des jeux n'aurait pas pu proposer un gros lot moins important que celui qui aurait été mis en jeu s'il n'y avait pas eu le tirage exceptionnel. Le jackpot aurait ainsi pu atteindre les 16 millions d'euros samedi soir.