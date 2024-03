Dépression Nelson : la Bretagne face aux vents violents, les prévisions

Le vent va souffler ce jeudi ! Avec le passage de la dépression Nelson, pas moins de six départements de la côte atlantique ont été placés en alerte orange pour vent.

Le passage de la dépression Nelson au sud de l'Angleterre ne sera pas sans conséquence pour une partie des Français. Le vent va en effet souffler fort sur une bonne partie de la façade atlantique. Dans son dernier bulletin, Météo-France annonce clairement la couleur et parle d'un "épisode tempétueux nécessitant une vigilance particulière". Au programme : de violentes rafales de vent sont attendues. Météo-France a placé six départements en alerte orange pour vent. Sont concernés : les Côtes-d'Armor, le Finistère, la Loire-Atlantique, la Vendée, les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime. La vigilance orange s'étend de 8 heures à 16 heures environ, soit une bonne partie de la journée de ce jeudi 28 mars 2024.

Pour ces six départements en alerte, "les valeurs attendues sont de l'ordre de 120 à 130 km/h près des littoraux et de 100 km/h, voire ponctuellement 110 km/h dans l'intérieur des terres, sous des 'grains' orageux notamment", détaille dans son bulletin Météo-France. Le service de météorologie et de climatologie français précise par ailleurs que les rafales les plus puissantes auront lieu surtout à la mi-journée. L'accalmie est attendue pour la fin de journée, en après-midi ou soirée.