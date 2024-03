Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 28 mars 2024 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Tentez de remporter 20 000 euros par mois pendant 30 ans ce jeudi 28 mars en jouant à l'EuroDreams (FDJ) ! Vous pourrez retrouver les résultats du tirage ici même dès leur publication.

Ce vendredi jeudi 28 mars, la Française des Jeux vous propose de tenter de remporter 20 000 euros par mois pendant 30 ans ! Tentez votre chance en jouant à l'EuroDreams (FDJ) ! Attention, si vous participez trop tard, votre grille risque d'être comptabilisée pour le tirage suivant. Vous pourrez retrouver les résultats dans cet article dès leur publication aux alentours de 22 heures. Vous avez jusqu'à 20h15 pour participer sur internet ou dans l'un des points de vente de la FDJ.

Le principe est clair, quel est le gain ? La FDJ promet jusqu'à 20 000 euros par mois pendant 30 ans, lorsque l'on coche tous les bons numéros du tirage, ce qui représente plus de 7 millions d'euros au total. Mais il y aura aussi des heureux qui n'auront pas les 7 bons numéros. Le deuxième rang de gain - c'est à dire les 6 bons numéros sans le numéro complémentaire - est aussi doté d'une rente, à hauteur de 2 000 euros par mois pendant 5 ans, soit 120 000 euros au total. Les gagnants des troisièmes, quatrièmes, cinquièmes et sixièmes rangs remportent une somme nette, respectivement 100 euros, 40 euros, 5 euros et 2,50 euros (le remboursement de la grille).

Quelles sont les chances de gagner ?

Autant le dire très clairement : les probabilités de remporter le gros lot sont extrêmement faibles. EuroDreams offre une chance sur 19 millions de remporter le gain maximum. Il y aura toutefois une chance sur 4,66 de remporter un lot nettement moindre.

Si vous n'êtes pas parvenu à trouver tous les résultats de l'EuroDreams, sachez qu'il est aussi possible que vous ayez empoché 2 000 euros par mois pendant cinq ans en trouvant au moins les six chiffres de la combinaison, sans le numéro Dream donc. Pour la suite des gains, il s'agit à chaque coup d'une somme versée en une seule et unique fois. Comptez près de 100 euros si vous avez mis la main sur cinq des six bons chiffres, une quarantaine d'euros pour quatre, un peu plus de 5 euros pour trois chiffres découverts et 2,50 euros, soit le remboursement de votre grille, si vous avez découvert deux chiffres de la combinaison. À noter que les chiffres sont ceux compris entre 1 et 40, et que le numéro Dream n'est utile pour gagner quelque chose que si vous avez déjà les six autres chiffres.