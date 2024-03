Tempête Nelson : des départements encore en vigilance orange, les prévisions pour cette fin de semaine

Météo France a placé deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange pour "vent" ce vendredi 29 mars.

Après son passage en Bretagne et sur la façade atlantique, la tempête Nelson continue de traverser la France et se dirige vers l'est ce vendredi 29 mars. Dans son bulletin de ce vendredi matin, Météo France a placé les départements de la Loire et du Rhône, en région Auvergne-Rhône-Alpes, en vigilance orange pour risque de vent. L'agence météorologique indique que des vents importants ont été relevés "toute la nuit passée sur le sud Loire et sud Rhône" avec des rafales jusqu'à " 108km/h à St Etienne et 108km/h à Brindas". La vigilance orange devrait se maintenir jusqu'à 16 heures.

Pour ce vendredi, Météo France prévoit des rafales de vent "comprises entre 60 et 90 km/h en plaine" et entre "90 à 110 km/h sur les sommets". L'agence indique que des rafales encore plus importantes pourraient se produire "sur les plus hauts sommets alpins". Dans son bulletin, Météo France annonce également des coups de vent importants entre 100-110 km/h sur "le relief du Pilat" et indique que ces vents "pourront se propager en vallée du Gier, jusqu'à Givors, voire jusqu'à l'est lyonnais."

De son côté, La Chaîne météo a relevé de fortes rafales de vent "sur les plateaux du Massif-Central et des Préalpes avec 100 à 120 km/h, localement jusqu'à 140 km/h en Isère" ce vendredi matin et prévoit une continuation de cette tendance ce vendredi après-midi "entre le Massif-Central et les Alpes". Pour ce vendredi, le site prévoit aussi "des pluies actives et orageuses" sur le pays basque "avec des intensités parfois fortes sur les Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes". La Chaîne météo indique que le vent devrait ralentir progressivement en plaine et dans les vallées au cours de la nuit de ce vendredi à samedi 30 mars. Néanmoins, elle prévoit le maintient d'un vent fort sur les "plateaux du massif central et les crêtes alpines avec des rafales de 90 à 130 km/h". Du vent d'une intensité plus réduite devrait se maintenir en France pour ce week-end de Pâques, notamment "sur le littoral méditerranéen" ce dimanche, comme l'annonce La Chaîne météo.