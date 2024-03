Les lieux de culte menacés pour Pâques ? Une vidéo de l'Etat islamique appelle à attaquer les chrétiens

Une vidéo de l'Etat islamique, diffusée dans la nuit du 28 mars, appelle à s'en prendre aux chrétiens à seulement quelques jours de la fête religieuse de Pâques.

Un message audio de 40 minutes du porte-parole de l'Etat islamique, Aboe Hoedhayfah Al-Ansari, diffusé dans la nuit de jeudi à vendredi et authentifié par le site spécialisé Site, a fait monter la menace terroriste d'un cran. Après avoir de nouveau revendiqué l'attentat de Moscou, il a appelé "les loups solitaires" à cibler les chrétiens et les juifs en Europe, aux Etats-Unis, à Jérusalem et en Palestine. Il assure que de nouvelles attaques vont avoir lieu partout dans le monde.

Il a également incité à attaquer le camp de prisonniers syrien d'Al-Hol où résident des parents de djihadistes du groupe terroriste. Le porte-parole de l'Etat islamique a, par ailleurs, commémoré le 10ème anniversaire de la déclaration du califat de l'Etat islamique. En 2014, l'EI avait pris le contrôle en Syrie et en Irak mais depuis, il a perdu une grande partie de ces territoires même s'il y reste actif.

Ce message apparait comme très inquiétant à quelques jours de la fête religieuse de Pâques. Si la France a déjà relevé le niveau d'alerte du plan Vigipirate au niveau "urgence attentat" depuis l'attaque à Moscou, Gérald Darmanin a demandé aux préfets de déployer davantage de forces de l'ordre devant toutes les églises catholiques et temples protestants, en particulier pendant les offices de ce week-end, a rapporté Le Figaro.

Un dispositif renforcé pour Pâques

Pour assurer la sécurité pendant le week-end de Pâques, le ministre a notamment insisté sur "le contrôle visuel" des personnes autour des lieux de culte pour "détecter les individus suspects". Les forces de l'ordre ont aussi pour mission de surveiller "les véhicules en stationnement" près des édifices religieux.

"Sur les lieux les plus sensibles, les moyens devront être déployés en coordination avec les forces de l'opération Sentinelle", spécialisée dans la menace terroriste, a même précisé Gérald Darmanin dans sa note aux préfets. Deux projets d'attentat ont été déjoués en France depuis le début de l'année dont l'un qui visait un édifice religieux catholique.