Léon XIV : cette petite phrase moqueuse qui semble destinée à Trump

Léon XIV s'est exprimé ce lundi 12 mai devant des milliers de journalistes dans la vaste salle Paul VI du Vatican. Dans un propos voué à la liberté d'expression, il a semblé destiner une remarque plutôt piquante à Donald Trump.

Après des mots pour son prédécesseur, le Pérou, et un large message de paix lors de son premier discours, le pape Léon XIV rencontrait ce lundi 12 mai 2025 la presse du monde entier pour la première fois, 6 000 journalistes internationaux étaient présents au Vatican pour lui poser des questions sur les grandes lignes que le nouveau souverain pontife entend suivre lors de son pontificat. Des thèmes centraux et controversés au sein de l'église pourraient auraient pu être abordés : les droits de la communauté LGBT, l'avortement, le droit à mourir dans la dignité ou encore les différentes guerres qui subsistent à travers la planète. Finalement, le pape a réclamé la libération des journalistes emprisonnés dans le monde et plaidé en faveur de la protection du "précieux bien de la liberté d'expression et de la presse".

Le nouveau souverain pontife a également estimé que "l'un des défis les plus importants est de promouvoir une communication capable de nous faire sortir de la 'tour de Babel' où nous nous trouvons parfois". Le pape américain a ainsi plaidé pour "une communication capable d'écouter, de recueillir la voix des faibles qui n'ont pas de voix", estimant qu'"une communication bruyante, musclée, n'est pas nécessaire", à l'heure de l'intelligence artificielle qui nécessite "responsabilité et discernement". Un phrasé et une remarque qui pourraient être orientés vers le président des Etats-Unis Donald Trump, déjà visé par Léon XIV avant même que ce dernier ne soit élu pape, et ce depuis une grosse dizaine d'années.

Une rupture avec François sur la guerre en Ukraine

Dimanche 11 mai, Léon XIV a aussi souhaité marquer une nuance par rapport à François concernant la guerre en Ukraine. Il a indiqué souhaiter "une paix authentique, juste et durable" entre Kiev et Moscou. François appelait lui à une paix directe tout en demandant à l'Ukraine d'avoir le "courage du drapeau blanc". Cette déclaration du nouveau pape pourrait constituer une véritable ligne de rupture avec le pontificat du jésuite argentin.

Si l'évolution peut paraître subtile, elle existe, et avec celle-ci, renouveau pape américain entend bien marquer de son empreinte l'Eglise catholique et sa nouvelle ligne de conduite. Léon XIV a également appelé plus largement "les grands de ce monde" à arrêter la guerre, que ce soit à Gaza, entre l'Inde et le Pakistan ou sur le sol ukrainien. Si François paraissait mettre sur le même plan agresseur et agressé dans la guerre opposant la Russie et l'Ukraine, ce ne devrait pas être le cas de son successeur. "Je porte dans mon cœur les souffrances du peuple ukrainien bien-aimé (...) tous les prisonniers soient libérés et que les enfants puissent retourner auprès de leurs familles", a-t-il lancé.

Ce lundi 12 mai, le nouveau pape s'est même entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "C'était notre première conversation, mais elle était déjà très chaleureuse et vraiment constructive", a déclaré Volodymyr Zelensky. Ce dernier indique avoir parlé au pape américain "des milliers d’enfants ukrainiens déportés par la Russie (...) L’Ukraine compte sur l’aide du Vatican pour les rapatrier auprès de leurs familles. J’ai informé de l’accord entre l’Ukraine et nos partenaires, selon lequel un cessez-le-feu complet et inconditionnel devrait commencer aujourd’hui pour au moins trente jours, et j’ai également confirmé notre volonté de poursuivre les négociations sous n’importe quel format y compris les négociations directes, ce que nous avons souligné à plusieurs reprises". Il précise également avoir "invité" le pape en Ukraine, qui compte des millions de fidèles gréco-catholiques.