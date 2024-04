La réouverture de l'autoroute A13, ce n'est pas pour tout de suite

La poursuite des analyses et des travaux sur l'autoroute A13, fermée entre Paris et Vaucresson, prolonge la durée de fermeture d'encore quelques jours.

Le projet de réouverture probable de l'A13 en milieu de cette semaine n'aura pas duré. Alors que la directrice adjointe de la direction interdépartementales des routes d'Île-de-France (DIRIF) avait annoncé, le lundi 22 avril, une réouverture de l'axe reliant Paris et Vaucresson dans les tous prochains jours, la préfecture des Hauts-de-Seine a finalement repoussé l'échéance quelques heures plus tard. Dans un communiqué, la préfecture qui travaille avec la DIRIF a indiqué que la circulation sur cette bretelle de l'autoroute ne reprendra donc pas avant le 1er Mai et seulement "si toutes les conditions sont bien réunies" expliquent la préfecture et la DIRIF.

L'autoroute est fermée dans les deux sens de circulation depuis la découverte, vendredi, d'une fissure sur la chaussée. La fissuration "longe la fin de la bretelle d'insertion et traverse l'A13 en direction du parc de Saint-Cloud, avec une profondeur de 50 à 80 cm selon les endroits", précisait la préfecture. Les analyses qui ont débuté dès la fermeture de cette partie de l'autoroute, ont permis "de confirmer que la fissuration de la chaussée et de l'ouvrage hydraulique situé sous l'autoroute sont les conséquences d'un déplacement du mur de soutènement."

Les travaux de réparations ont déjà commencé

Les équipes de la DIRIF ont déjà procédé à des travaux de colmatage pour ne pas aggraver la situation en sous-sol de la chaussée. Elles ajoutent que "des mesures de surveillance en continu vont être prises pour suivre les mouvements du mur ainsi que l'évolution des fissures en particulier pour ce qui concerne l'ouvrage hydraulique". Les conclusions de cette surveillance décideront de la durée de fermeture de la route : "Si [elles] confirment une stabilisation du terrain, les premiers travaux de réparation de la chaussé et de la protection de l'ouvrage hydraulique pourraient être engagés d'ici la fin de la semaine". Une situation qui explique ce report, encore hypothétique, au 1er mai.