L'autoroute A13 fermée jusqu'en mai, voici les meilleures solutions pour des milliers d'automobilistes

Les premiers kilomètres de l'autoroute A13 depuis Paris seront fermés au moins jusqu'au 1er mai, provoquant un casse-tête quotidien pour de très nombreux automobilistes.

La galère est loin d'être terminée pour la centaine de milliers d'automobilistes qui empruntent chaque jour l'autoroute A13 pour entrer dans Paris ou en sortir. La réouverture du tronçon entre le tunnel de Saint-Cloud, dans l'ouest de la capitale, et Vaucresson, dans les Hauts-de-Seine, n'est pas pour tout de suite. Fermés depuis le 18 avril au soir, après la découverte d'une grosse fissure dans la chaussée au niveau du viaduc de Saint-Cloud, les premiers kilomètres de l'autoroute de Normandie, qui prend sa source à proximité du boulevard périphérique, restera inaccessible à tous les véhicules au moins jusqu'au 1er mai. Il s'agit là du meilleur scénario, celui dans lequel les travaux pourraient débuter d'ici la fin de cette semaine…

Inutile de dire que de très nombreux Français, en majorité des travailleurs établis dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines, vont devoir prendre leur mal en patience dans les prochains jours. Cette fermeture, sur une petite dizaine de kilomètres, a pour conséquence de rallonger les temps de parcours des automobilistes entre leur domicile et leur lieu de travail. Si certains se sont adaptés en ce début de semaine, en partant exceptionnellement plus tôt ou en optant pour du télétravail, le fait que les travaux s'étendent désormais sur un minimum de dix jours risque de se répercuter sur la circulation, déjà très dense dans cette zone, notamment aux heures de pointe.

Dans leur malheur, les habitués de l'A13 ont plusieurs solutions grâce à un réseau routier bien développé dans ce secteur très fréquenté. Quelles alternatives s'offrent à eux ? La première est d'aller chercher la Nationale 13 un petit peu plus au nord sur le boulevard périphérique, au niveau de la Porte Maillot. Cet axe permet d'accéder à l'autoroute A14 qui relie, sur 21 kilomètres, le quartier d'affaires de La Défense, au niveau de Nanterre, à Orgeval où elle rejoint l'A13 (ouverte à cet endroit).

La deuxième solution pour contourner la partie d'autoroute fermée est de prendre la Nationale 118 au niveau de la Porte de Saint-Cloud puis le Duplex de l'A86 qui débouche sur la N12 puis l'A12 au niveau de Bois d'Arcy avant de rejoindre l'A13 à Rocquencourt. Enfin pour d'autres, ceux domiciliés dans la toute proche banlieue ouest, il existe la possibilité de circuler sur les plus petits axes urbains, moins rapides et soumis aux nombreux aléas de la circulation.

Mais en plus de forcer les automobilistes à effectuer de jolis détours, sur des routes forcément impactées par ces déviations rendues obligatoires, il existe un autre problème : celui du coût financier. Au-delà des kilomètres supplémentaires à parcourir, et donc d'une hausse de la consommation de carburants, les autoroutes A14 et le Duplex de l'A86 sont payants. Ils sont même chers, tout particulièrement le Duplex qui s'étire de Vélizy à Rueil-Malmaison où le prix du kilomètre peut atteindre 1 euro !

Certains politiques, au premier rang desquels Valérie Pécresse, présidente de la région, ont d'ailleurs demandé à l'État la gratuité de l'A14 le temps des travaux. L'annonce, lundi soir, du rallongement de la fermeture de l'A13 d'une semaine, soit du 25 avril au 1er mai dans le meilleur des cas, fera peut-être bouger les choses. Car la colère des automobilistes risque de grandir, surtout si la fermeture de l'A13 venait à s'éterniser, alors que le pont du 8 mai approche à grands pas et avec lui le flux de Parisiens désireux d'aller passer quelques jours de repos dans la quiétude normande...