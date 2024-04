Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 22 avril 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage du Loto de ce lundi 22 avril promettait un gros lot de huit millions d'euros. Les résultats sont disponibles.

Pas de chance si vous aviez tenté de remporter le tirage du Loto de ce lundi 22 avril 2024. La Française des jeux (FDJ) indique ce soir qu'aucun joueur n'est parvenu à trouver les résultats du jour. Conséquence, mercredi, à l'occasion du prochain rendez-vous des aficionados de ce jeu de hasard, il sera possible de remporter non plus huit millions, mais bien neuf millions d'euros. Certains participants de ce tirage ont tout de même réussi à parier sur plusieurs bons chiffres de la combinaison gagnante. Vingt-quatre grilles permettent ainsi à leurs propriétaires de repartir avec 8 365,20 euros. Consultez sans plus attendre le résultat Loto du jour :

Tirage du 22/04/2024 8 - 20 - 39 - 47 - 48 Chance : 1

Joker+ 4 777 004

Option 2nd tirage : 2 - 13 - 16 - 21 - 49

10 codes gagnants : U 5052 3035 - F 7621 2826 - P 8283 0736 - M 0214 4876 - N 8524 8467 - D 8567 7082 - G 8376 4122 - E 8164 8280 - C 7217 1961 - C 0820 0544

Vous trouvez que neuf millions d'euros ce n'est pas assez pour envisager sérieusement une retraite anticipée ? Le tirage de l'Euromillions de demain devrait vous intéresser. Attention, gardons bien à l'esprit que si remporter le tirage du Loto est difficile, gagner le jackpot de l'Euromillions l'est encore plus ! Mais comme dit le dicton, qui ne tente rien n'a rien. Mardi soir, lors du premier rendez-vous hebdomadaire de l'Euromillions, ce sont pas moins de 133 millions d'euros qui seront mis en jeu. Avis aux amateurs, il vous en coûtera 2,50 euros, le prix de base d'une grille composée d'une seule combinaison.