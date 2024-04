Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 24 avril 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Pour le tirage de ce mercredi 24 avril, la FDJ proposait neuf millions d'euros. Les résultats sont désormais disponibles.

Ce mercredi 24 avril 2024, le tirage du Loto a certainement captivé les passionnés de gros lots. En effet, alors que la cagnotte moyenne remportée à ce jeu de hasard s'élève à cinq millions d'euros, ce soir, c'était un montant exceptionnel de neuf millions d'euros qui était en jeu. Les résultats étant connus, ceux qui avaient manqué ce rendez-vous peuvent se réjouir : personne n'a remporté le jackpot. Ce sont donc 10 millions d'euros qui seront remis en jeu samedi, lors du prochain tirage du Loto. Notons tout de même qu'une grille a permis à son ou ses propriétaire(s) de remporter 158 800,10 euros. Seul le numéro Chance n'était pas le bon.

Tirage du 24/04/2024 25 - 38 - 39 - 40 - 41 Chance : 7

Joker+ 0 289 423

Option 2nd tirage : 1 - 16 - 17 - 25 - 45

10 codes gagnants : U 7333 7330 - A 7961 5301 - C 5137 8599 - G 2251 9758 - L 5965 5005 - W 6136 8318 - M 1063 8830 - N 6972 0571 - F 7670 1402 - P 0421 7836

Le saviez-vous ? Si la Française des jeux proposait une belle somme pour un tirage du Loto ce mercredi soir, à l'Euromillions, l'euphorie est au rendez-vous depuis plusieurs tirages. Mardi encore, 133 millions d'euros étaient sur la table. Mais une fois de plus, personne n'avait parié la combinaison gagnante. Ce sont donc 151 millions d'euros qui sont remis en jeu vendredi, lors du prochain rendez-vous. Si vous êtes intéressé, il est possible de tenter sa chance dès à présent, et ce, jusqu'à 20h15 le jour du tirage.