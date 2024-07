QR code obligatoire à Paris pendant les JO 2024 : comment bien l'utiliser ?

Depuis le 18 juillet, le QR code pour se déplacer pendant les Jeux olympiques a été mis en place. Il est obligatoire près des sites olympiques.

Ce vendredi aura lieu la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Jusqu'au 11 août, les épreuves vont s'enchainer dans de hauts lieux touristiques de la capitale comme près de la Tour Eiffel, des Invalides, de la Concorde, du Grand palais... Les déplacements dans Paris et notamment autour de ces sites seront plus compliqués.

Un QR code a alors été mis en place pour circuler dans certaines zones de la capitale. L'objectif est de s'assurer "qu'aucune personne dangereuse ne puisse accéder aux périmètres de sécurité", avait expliqué Gérald Darmanin. L'hypothèse d'un acte de violence visant les Jeux olympiques n'est pas écartée et la zone dans laquelle le QR code sera obligatoire correspondra à la zone de "sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme".

Le périmètre dans lequel le QR code sera obligatoire va évoluer selon les dates. C'est durant cette semaine et jusqu'à la cérémonie d'ouverture que la zone est la plus étendue : elle longera la Seine, du Trocadéro jusqu'à la porte de Bercy en passant par le Louvre, le jardin des Tuileries ou encore l'île de la Cité. Les alentours du village olympique en Seine-Saint-Denis sont aussi concernés.

Plusieurs périmètres ont été délimités avec différentes règles. Le QR code est nécessaire si vous êtes en voiture ou en véhicule motorisés dans le périmètre "rouge" autour de la Seine. Dans les zones grises, le QR code est obligatoire même à pied ou à vélo. Après la cérémonie d'ouverture, ces zones seront resserrées autour des sites de compétition.

© Préfecture de police de Paris

Comment se procurer le QR code ?

Ces dérogations sont notamment accessibles aux riverains, aux clients d'hôtel ou encore aux professionnels. Les personnes munies de billets pour les compétitions n'auront pas besoin de pass : il leur suffira de présenter directement le QR Code de leur billet.

Il est encore possible d'obtenir un laissez-passer sur le site pass-jeux.gouv.fr. Vous pouvez vérifier si vous êtes bien concerné et faire la demande de pass. Il faudra alors renseigner plusieurs informations comme son nom, son prénom, son adresse, sa date de naissance et fournir des justificatifs en fonction de la nature de votre demande (justificatif de domicile, attestation employeur...).

Une fois la demande complétée sur la plateforme, il faudra attendre plusieurs jours pour obtenir son pass en raison des enquêtes administratives. Il faut enfin télécharger ou imprimer le QR code pour le présenter aux autorités ou aux points de contrôle.