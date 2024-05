Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 17 mai 2024, 17 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Pour ce dernier tirage Euromillions de la semaine, 17 millions d'euros sont en jeu. À vous de trouver les résultats !

La semaine touche à sa fin et alors que chacun envisage déjà ses activités du week-end, la Française des jeux propose un nouveau tirage de l'Euromillions. Au programme : une cagnotte de 17 millions d'euros. Une belle somme, même si les habitués de ce jeu hasard la jugeront sans doute "ridicule". Et pour cause, 17 millions d'euros, cela reste la plus petite somme qui puisse être mis en jeu à un tirage de l'Euromillions. Bien loin derrière les quelque 250 millions d'euros que peut atteindre dans ses grandes heures le jackpot !

Reste qu'avec 17 millions d'euros, vous pourriez tout de même envisager votre avenir plus sereinement, disons-le, d'un point de vue financier. De même, qui dit petite cagnotte, dit moins de participants et donc aussi plus de chance pour ceux qui se laissent tout de même tenter de voir son code My Million être tiré au sort. Pour rappel, celui-ci permet à un joueur ayant validé sa grille dans le pays d'empocher un million d'euros lors du tirage de l'Euromillions, et ce, indépendamment de sa combinaison. Avis aux amateurs, la grille coûte 2,50 euros. Les résultats seront livrés ici même vers 21h30.