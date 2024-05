Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 20 mai 2024, 8 millions d'euros en jeu [EN LIGNE]

LOTO. La Française des jeux (FDJ) mettait en jeu à l'occasion du tirage de ce lundi 20 mai la somme de 8 millions d'euros. Les résultats sont tombés. Pour savoir si vous êtes ou non l'heureux gagnant, découvrez sans plus attendre les résultats.

La Française des jeux (FDJ) proposait pour le tirage de ce lundi de Pentecôte un super jackpot de 8 millions d'euros. Un montant qui donnerait le tournis à plus d'un et qui a peut-être était décroché par l'un d'entre vous. À noter que si vous n'êtes pas en possession des cinq bons numéros et du numéro chance, peut-être que le numéro inscrit sur votre ticket vous permettra de remporter la coquette somme de 20 000 euros. Pour le savoir, découvrez sans plus attendre l'ensemble les résultats de ce tirage.

Tirage du 20/05/2024 - - - - Chance :

Joker+

Option 2nd tirage : - - - -

10 codes gagnants : - - - - - - - - -

Chaque semaine, la FDJ vous propose à trois reprises, le lundi, le mercredi et le samedi, de gagner le jackpot grâce au tirage du Loto. Pour cela rien de plus simple. Il vous suffit de faire une sélection de six numéros. Les cinq premiers sont à choisir de 1 à 49, et le sixième, le numéro chance, doit être compris entre le 1 et le 10. La cagnotte vous sera par la suite attribuée, si et seulement si, vous parvenez à découvrir la combinaison gagnante. Mais attention, le Loto étant un jeu de hasard, il vous faut donc croire en votre bonne étoile. En effet, vous avez une chance sur... 19 068 840 de toucher le jackpot. Alors, à vos grilles !